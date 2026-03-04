アユートは4日、事業終了をアナウンスした米Empire Earsについて、対応を発表した。Empire Earsは、2月27日に公式サイトで突然事業終了をアナウンス。アユートは事実確認や今後の対応等の確認を行なっていたが、一切の連絡が取れていないという。

そこで、以下の対応を決定。また、2026年12月31日をもってEmpire Earsの国内輸入代理店業務全般(仕入、販売、プロモーション、カスタマーサポート、製品保証等)を終了する。ただし国内での新品購入においてメーカー保証期間内の製品は、2027年1月1日以降も保証期間内は個別で対応する。

アユートがサポート対象のユニバーサルIEM製品

メーカー保証期間内（保証規定内で製品不具合が認められる場合に限る）

RAVEN Launch Edition RAVEN TRITON Launch Edition TRITON TRITON KASHMIR ODIN MKII ※上記以外の「2023年8月までに発売されたユニバーサルIEM製品」及び全ての「カスタムIEM製品」のユーザーサポートは株式会社タイムマシン(販売店名：e☆イヤホン)が対応

アユートのサポートにて、保証サービスを提供する(日本国内での新品購入で、レシート等の購入証明がある場合に限る/販売店独自の延長保証には対応しないため、購入店へ要相談)。

修理対応について

Empire Earsへの製品送付及びメーカー修理が不可能な状況であるため、アユートのサポートにて、在庫限り、有償にて対応を実施。ただし部材が無くなり次第、対応ができなくなる場合があるとのこと。

Empire Ears 製品に関するアユートのサポート受付窓口support@aiuto-jp.co.jp

アユートは、「お客様、お取引先様、関係者様には大変なご心配とご迷惑をお掛けしておりますこと、重ねて深くお詫び申し上げます。 弊社ではお客様に今後も弊社取扱製品を安心してお使い頂けますよう、本件事案を販売責任として重く受け止めつつ、取扱製品における可能な限りの柔軟なサポートを行って参ります」とコメントしている。

タイムマシンも対応発表

タイムマシン(販売店名：e☆イヤホン)も対応を発表。

同社サポート製品「ESR MKII」、「Legend EVO (Universal Fit)」、「Legend X」、「ODIN」、「【オプション製品】Custom Artwork」、「【オプション製品】Premium faceplate」、「【オプション製品】Ultra Exclusive」、「Stormbreaker ODIN付属ケーブル】（2pin to 4.4mm Balanced）」について、メーカー保証期間内（保証規定内で製品瑕疵が認められる場合に限る）であれば、保守品在庫がある製品の場合、交換対応を実施するなどをアナウンスをしている。詳細はタイムマシンのページを参照のこと。

米国Empire Ears事業終了に関するお知らせ(タイムマシンのページ)