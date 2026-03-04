¤Ê¤¼¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î²°¾å¡×¤Ë½»Âð³¹¤¬¡Ä¡© ¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÃÏ¾å¤²¤Ç¡ØºÆÀ¸ÉÔÇ½¤Î³¹¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÔÆâ°ìÅùÃÏ¤Çµ¯¤¤¿¡¢¡ÈÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊºÆ³«È¯¡É¤ÎÎ¢»ö¾ð
¡¡¿·½É±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¡¢¸òÄÌ¤ÎÊØ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¿·½É¶èÉÙµ×Ä®¡¦À¾ÉÙµ×ÃÏ¶è¡£¤³¤Î¡ÈÅÔ¿´¤Î°ìÅùÃÏ¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ËÃÏ¾å¤²¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÃÏ¾å¤²²°¤¿¤Á¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ½»Ì±¤¿¤Á¤¬ËÝÏ®¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Ë°ìÂÓ¤ÏÃî¿©¤¤ÃÏ¤È¤Ê¤êÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¡ÖºÆÀ¸ÉÔÇ½¤ÎÄ®¡×¤È¤Þ¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú¶Ã¤¤Î¸÷·Ê¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î²°¾å¤Ë¡¢¸Í·ú¤Æ½»Âð¤¬¥º¥é¥ê¡ÄÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤Ê¡Ö¶õÃæ½»Âð³¹¡×¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¸«¤ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿½»Ì±¤¬¼çÆ³¤·¤¿20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëºÆ³«È¯¤Î¤Î¤Á¡¢¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î²°¾å¤Ë¸Í·ú¤Æ½»Âð¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È¶õÃæ½»Âð³¹¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¸÷·Ê¤¬2015Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
ÃÏ¾å¤²¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ó¤ì²Ì¤Æ¡ÖºÆÀ¸ÉÔÇ½¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡©¡¡©»Ö¿åÎ´¡¿Ê¸éº½Õ½©¡¢°Ê²¼Æ±
¡¡ÃÏ¾å¤²¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¶¾Çþ²°¡Ö¤¤¤µÈþ°Ã¡×¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿ºûÌîµü¤µ¤ó¡Ê82ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¾å¤²¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤Í¡¢¤Þ¤Á¤â¿Í¤Î¿´¤â²õ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿ÃÏ¾å¤²²°¤¬¡¢Ä®Ãæ¤ò¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¾ÉÙµ×ÃÏ¶è¤Ï¡¢¶¹¤¤Ï©ÃÏ¤Ç¤´¶á½ê¤µ¤ó¤¬Î©¤ÁÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿Í¾ð¤¢¤Õ¤ì¤ëÄ®¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·1987¡Ê¾¼ÏÂ62¡ËÇ¯¤´¤í¡¢¤½¤ÎÊ¿²º¤ÏÆÍÇ¡¤È¤·¤ÆÇË¤é¤ì¤ë¡£¥¸¥å¥é¥ë¥ß¥ó¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤¿ÃÏ¾å¤²²°¤¿¤Á¤¬Ä®¤ò¤¦¤í¤Ä¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£ºûÌî¤µ¤ó¤ÎÅ¹¤Ë¤â¡¢µÒ¤òÁõ¤Ã¤¿ÃÏ¾å¤²²°¤¬Ë¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃÏ¾å¤²²°¤Ï½»Ì±¤Ë¡Ø¶â³Û¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡£ÄÚ500Ëü¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÄÚ3000Ëü¤È¸À¤ï¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡×¤ÈºûÌî¤µ¤ó¤Ï¸ì¤ë¡£¼«¿È¤âÇäµÑ¤òÂÇ¿Ç¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖºÇ½éÍè¤¿¤È¤¤ÏÄÚ700Ëü¡Á800Ëü¡¢¤½¤Î¼¡¤ËÍè¤¿¤È¤¤Ï1000Ëü±ß¡¢¤½¤Î¼¡¤Ï1500Ëü±ß½Ð¤¹¤«¤éÇä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Á¤Ð¤ó¹âÃÍ¤Ç¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÄÚ3000Ëü±ß¡¢Á´Éô¤Ç10²¯¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Í¡×
¡¡Ã¯¤¬¤¤¤¯¤é¤ÇÇä¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Ã¯¤¬¤Þ¤ÀÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¶â³Û¤ò¸ý»ß¤á¤µ¤ì¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤Ïµ¿¿´°Åµ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÇä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Ï¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡¡Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤¬Ä®¤òµî¤ê¡¢290À¤ÂÓ¤¢¤Ã¤¿²È¤Ï100À¤ÂÓ¶á¤¯¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¤¿¡£¡Ö¡Ø»ä¤ÏÇä¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¤ª¶¾Çþ²°¤µ¤ó¡¢Çä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡¢ÀäÂÐÇä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¬¼¡¤ÎÆü¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ºûÌî¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ÆâÂ¦¤«¤éÊø²õ¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ä¤¬¤Æ¥Ð¥Ö¥ë¤¬Êø²õ¤¹¤ë¤È¡¢ÃÏ¾å¤²¤Î»ñ¶â¤ÏÅÓÀä¤¨¤ë¡£ÅÚÃÏ¤òÇã¤¤½¸¤á¤ëÆ°¤¤Ï»ß¤Þ¤ê¡¢Çã¤¤Àê¤á¤¬ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿Ä®¤Ï¡¢¶õ¤ÃÏ¤äÃó¼Ö¾ì¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¡ÖÃî¿©¤¤ÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£Ê£»¨¤Ê¸¢Íø´Ø·¸¤«¤é¡ÖºÆÀ¸ÉÔÇ½¤ÎÄ®¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÉÔÎÉºÄ¸¢¤È²½¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ç¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿½»Ì±¤¿¤Á¤ÏºÆÀ¸¤Î¼êÎ©¤Æ¤òÌÏº÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï1996¡ÊÊ¿À®8¡ËÇ¯¡£NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Çµç¾õ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£ÊüÁ÷¤ÎÈ¿¶Á¤ÏÂç¤¤¯¡¢Æ±¤¸¿·½É¶è¤Ë¤¢¤ëÁá°ðÅÄÂç³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¡¢ÁýÅÄÍ³»Ò¤µ¤ó¤«¤é»Ù±ç¤Î¿½¤·½Ð¤¬Æþ¤ë¡£½»Ì±¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤ºÆ³«È¯¤Ø¤ÎÆ»¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡Áê¼¡¤°ÉÔ¿³²Ð¤ä¶áÎÙ¤ÎÅ¹¤Ë¥À¥ó¥×¥«¡¼¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤à¤Ê¤É¡¢ºûÌî¤µ¤ó¤äÁýÅÄ¤µ¤ó¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÅö»þ¤ÎÃÏ¾å¤²¤Î¶²ÉÝ¡×¤ä¡¢¡ÈºÆÀ¸ÉÔÇ½¤Î³¹¡É¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÆÀ¸¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Îµ»ö¤«¤é¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
