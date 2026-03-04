サーティワンのレギュラーメニューとして、サンリオキャラクターたちをデザインした「サンリオキャラクターズ パレット４」が仲間入り！

サンリオのかわいいキャラクターのアイスクリームケーキが、アイスクリームパーラーをテーマにさらにかわいくなって登場します☆

サーティワン「サンリオキャラクターズ パレット４」

価格：3,500円(税込)

発売日：2026年3月6日（金）〜通年販売

サイズ：4号／直径 約14cm×高さ 約5cm

販売店舗：全国のサーティワン店舗 ※一部店舗は除く

「アイスクリームパーラー」をテーマにした「サンリオキャラクターズ パレット４」がサーティワンに登場。

ワッフルコーンに盛りつけたアイスクリームをイメージしたケーキベースに、頭にホイップクリームをのせたり、チョコスプレーがかかっていたり…。

お茶目なキャラクターたちのチョコレートをデコレーションしたアイスクリームケースです。

別添のカラフルなアラザンを自由に飾って完成させることができます。

ワッフルコーンとスリーブをイメージしたフィルムには、アイスクリームになったり、カラースプレー柄の洋服を着て店員になったキャラクターたちをデザイン。

台紙は、カラースプレーをちりばめたギンガムチェックのテーブルとコースターがデザインされています。

ケーキを食べ終わったあとには、キャラクターたちがグラスに乗ったアイスクリームデザートのデザインが出現☆

フレーバーはみんな大好きな人気フレーバーやこのケーキだけのフレーバーをセレクト。

見てかわいい、食べておいしいアイスクリームケーキです。

クロミ「ラブポーションサーティワン」

「クロミ」をのせたアイスケーキには「ラブポーションサーティワン」をセレクト。

ホワイトチョコレート風味とラズベリーの2つのアイスクリームがチョコレートスポンジとも相性抜群なフレーバーです。

ポムポムプリン「ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート」

チョコレートスポンジの上に「ダークチョコビッツ入りチョコレート×チョップドチョコレート」をのせた「ポムポムプリン」をイメージしたアイスクリーム。

ビターなチョコビッツ入りの「チョコレート」と、砕いたチョコレート入りの「ミルクチョコレート」の味わいが堪能できます。

シナモロール「ポッピングシャワー」

「シナモロール」をのせたフレーバーには「ポッピングシャワー」をチョイス。

ポップロックキャンディが弾ける、ミントとチョコ風味のアイスクリームをホワイトスポンジと一緒に味わうことができます。

ハローキティ「ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ」

限定フレーバー「ストロベリーリボン入りストロベリー×バニラ」を使用した「ハローキティ」バージョン。

ホワイトスポンジと一緒に味わえる、とっておきのフレーバーです。

「アイスクリームパーラー」をテーマにした、サンリオキャラクターたちのアイスクリームケーキ。

サーティワンのレギュラーメニューとして2026年3月6日より販売される「サンリオキャラクターズ パレット４」の紹介でした☆

