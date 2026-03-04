「寺内貫太郎一家」（TBS）など数々の名作でタッグを組んだ鴨下信一。名演出家が寄稿した「昭和100年の100人 文化人篇」より抜粋し、鴨下が見た素顔をお伝えする。（初出・「昭和100年の100人 文化人篇」2025年2月10日／小社刊）

航空機墜落事故による不慮の死から半世紀余り。向田邦子（むこうだくにこ）（1929―1981）の作品は、小説、エッセイ、テレビドラマと、今もファンを惹きつける。多くの向田作品を手がけた演出家の鴨下信一（かもしたしんいち）氏がその魅力を解剖する。

「向田さんは昭和の大人物だと思いませんか」「いまだに作品も人柄も影響が大きいんだから、たしかにそうでしょう」「そこのところを書いてください」――こういう時、たいてい3つぐらいのことがいきなり頭に浮ぶ。あとはそれを熟させればなんとか書ける。いつも三題噺のように書いているのかといわれそうだが、今回は勝手が違った。浮んで来たのが奇妙なことだったからだ。

最初は字で、「草莽（そうもう）」が浮んだ。なんでこんな言葉が浮んで来たのだろう。

「莽」はよく見ると、中に犬の字が入っているヘンな字で、草むらという意味らしい。犬が兎を追ってゴソゴソやっているのが草むらだから、と辞書のほうも妙な説明が書いてある。「草」は民草というくらいで、2つ併せて「民間の」となる。なんでこんな言葉を知っているのかといえば、幼少の時は戦時中で「草莽の勤皇（きんのう）の志士」といった形容が盛んに流行（はや）っていたのだ。しかし「草莽の作家」なんて聞いたことがない。



続けて、何だかグチャグチャわからないものが浮んで来た。向田さんの書いた字だ。彼女のことなら何だって思い出になるけれども、あの字はあまり思い出したくない。当人は「イヌの日に腹帯」と書いたつもりが「犬の目に眼帯」と読まれて怒っていたが、なに、本人が悪い。崩し方が我流で、いつも急（せ）かされて書くからゾンザイで、原稿は悪夢のようだった。ぜんぜん読めない。

3番目は手首に巻かれた白い包帯。これはすぐ思い出した。公開の座談会というのがあって向田さんと出た。何故か右手首に包帯をしていたが、いっこうに不自由らしくはない。終るとファンがサインを求めて押し寄せる。その時おもむろにこの包帯を見せて「ちょっと手首をくじいてしまいまして。ゴメンナサイネ」。愛想よくことわる。人がいなくなったところでくるくると外（はず）せば――何でもない。

サインで自分の名を下手くそに書くのが嫌なのである。見栄っぱりなのだ。それでこの小細工。中国の大人物、かの項羽（こうう）将軍は「書は以って自分の名が書ければそれでいい」と字を習わなかったそうだが、それにくらべてこれはずいぶん「小もの」ではないか。

向田さんにはこうしたチマチマと可愛い小人物のところがあって、それがあの文学者としての大人物の（最後期の性の解放とか、家庭は本当に必要かといったテーマは、まさしく革命的で先鋭だった）、核になっていたと思う。庶民性といってもいい。小は大を支えていた。このへんが今も衰えない人気の秘密だ。

原稿の字がひどかったのは、彼女が生（ナマ）原稿を師匠に見てもらうといった（ワープロもパソコンもなかった時代だ）旧（ふる）い文学修業をしてこなかったからだろう。彼女以後、アマチュアライターの大河のような流れが始まり、旧来の文壇はあっという間に押し流された。大衆社会の文学が始まったのだ。向田さんは当時の大衆が自分たちの中から押し出した革命の先兵であり、歴史を変えた人だ。「草莽の作家」でなくて何だろう。

（鴨下 信一／文藝春秋 2013年1月号）