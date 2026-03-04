「朝もやったよな？」1日に2回の連続スイーツ泥棒　フード姿の人物を無人販売店オーナーが追跡　東京・多摩市

東京・多摩市にある無人販売所で、商品が盗まれる瞬間がカメラに捉えられた。この人物は同じ日の朝と夜、犯行に及んだが「また来る」と感じたオーナーは2度目の犯行時に自ら追跡し声をかけた。警察がこの人物から事情を聞いている。

「あのとり方はまた来る」

東京・多摩市で2月26日午前6時過ぎ、スイーツなどを販売する無人販売所で撮影されたのは、ショルダーバッグを下げ、深々とフードを被った人物だ。

早朝の店内でショーケースを開け次々と商品を手に取る。

店内を一周し、会計を済ませるかと思われたが、お金を支払うことなく店を後にしていった。

スイーツ泥棒の瞬間だ。

オーナーは「そのまま持って出たので『え？』って…」と当時を振り返る。

盗まれたのは、人気のシュークリームなどあわせて5点で、被害額は約2000円だという。

オーナーは「また来るだろうなって、あのとり方は」と感じたという。

夜は手提げバッグに商品を入れ立ち去る

そして約12時間後の午後6時過ぎに現れたのは、ショルダーバッグを下げ、フードを被った人物だ。

あのスイーツ泥棒と格好が似ていた。慣れた手つきで商品を手に取ると、再びお金を支払うことなく店を後にしていった。

オーナーは「同じ格好の人間が入ってきたのを確認したから、何も考えずに上着だけ着て、そのまま自転車乗って（向かいました）」と話している。

追跡の結果、店から1kmほど離れた場所でオーナーが「朝もやったよな？」と声をかけると、この人物は「はい」と認めた。

警視庁はフードの人物から任意で話を聞いているという。

（「イット！」 3月3日放送より）