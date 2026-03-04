¡ÚÄÔ´õÈþ¡¦Ä¹½÷¡Û´õ¶õ¡¡18ºÐ²¼¤ÎËå¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤Î½éÀá¶ç¤ò¤ª½Ë¤¤¡¡¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÄÔ´õÈþ¤µ¤ó¤È¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£18ºÐ²¼¤ÎËå¡¦Ì´¶õ¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤Á¤ã¤ó¤Î½éÀá¶ç¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¤Ò¤Êº×¤ê¡¡Ì´¤Á¤ã¤ó¤Î½éÀá¶ç¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤¬Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤ÎÆ¬¾å¤ËÇò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤Î¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥É¤òÅº¤¨¤ë»Ñ¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤¬»Ø¤ò¸ý¤Ë¤¯¤ï¤¨±¦ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿»Ñ¤Ë¡¢´õ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥ó¥¯¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÌ¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢ÇØ·Ê¤Ë¡¢»ÐËå¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿2¤Ä¤Î¿÷¿Í·Á¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¾å¤²¤ë´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤«¤é¤Ï¡¢18ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯¤ÎÎ¥¤ì¤¿Ëå¤ò»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤ÎWEB¾å¤Ç¤ÎÃíÌÜ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢3·î£´Æü¡¦11»þ00Ê¬¸½ºß¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬115.2Ëü¿Í¡£
YouTube¡Ö´õ¶õ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡×¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬68.9Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
