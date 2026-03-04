5日に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にオーストラリア代表として出場するトラビス・バザーナ内野手（23＝ガーディアンズ傘下マイナー）が4日、東京ドームで行われた前日会見に出席。侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）に言及した。

バザーナは身長1メートル80、体重90キロの二塁手で、2022年に渡米し、オレゴン州立大学で3シーズンプレー。2024年のMLBドラフトで全体1位指名を受け、ガーディアンズではトップの有望株、メジャー全体でも22位と近い将来、正二塁手定着に期待がかかる逸材だ。

今大会、大谷は野手に専念することから直接対決こそないもののメディアから大谷について質問が飛ぶと「私個人としても、彼は歴代最高の選手だと思っています。彼は練習に非常に熱心に取り組んで、その結果が試合に表れているのだと思います」とリスペクト。「実際にどのように対戦できるかというのは場面も限られているとは思うのですが、彼のプレーを見ることも含めて、非常に楽しみにしています」と同じグラウンドで戦えることを待ち望んだ。

また、大学時代からオーストラリア代表としてのプレーを夢見てきたバザーナは「子供の頃からいつもWBCでプレーしたいということを思い描いていました。日記に書いたり、実際に口に出したりしながら、この舞台に立つために努力を続けてきました」と明かし「ついに実現したわけですが、私自身にとって、ずっと憧れていた舞台として、非常にうれしく思っています」と国を背負ってプレーすることに胸を躍らせた。