向田邦子の食エッセイを厳選収録した『メロンと寸劇』（河出書房新社）。「自身も食いしん坊」と語る原田マハがこの作品を読むと……。（初出・文藝春秋BOOK倶楽部2022年4月29日）





おいしい話でお腹がいっぱい

私は生来の食いしん坊である。朝ごはんを食べながら、今日のランチは何を食べよう、と考えている。

などとただの食いしん坊なのに偉そうに書きたくなったのは、本書の中で描かれている数々のおいしいエピソードが、あまりにも「そう、わかるわかる！」「そういうことあるんだよねえ」と共感することばかりで、「私も邦子さん（と敬愛を込めて呼ばせていただく）と同じくらい食いしん坊なんです」と主張したい気分にかられまくってしまったからである。しかも邦子さんは、ご自身をおいしいもののことばかり考えている単なる食いしん坊かのごとく本書でお書きになっているが、そのすべては幼少時の思い出、ご両親のこと、戦争の辛い体験、社会人になってからの折々の記憶と深く結びつき、さながらご著書のタイトル「思い出トランプ」のような巧みな構成になっている。邦子さんはグルメのマジシャンで、思い出トランプをパパパと小気味よく切ってはスラリと読者の目の前に広げて見せる。どんなカードでも、邦子さんの筆は実に巧みにその思い出をドラマに仕立て上げる。普通の人ならば気づかずに終わってしまうかもしれない、どうってことのないエピソードだって、邦子さんにかかれば瞬く間にドラマのワンシーンになって、私たちの目の前に鮮やかに現れる。

本書の中に登場するどの話も、導入部分から結びまで、一瞬も読者の心をとらえて離さないのは、邦子さんの類まれな筆力によるものなのは言うまでもない。加えて、彼女が卓越した観察眼の持ち主であることが本書を一層魅力的なものにしている。テレビドラマの脚本家として名を馳せた人らしく、常にアンテナを張り巡らせ、ネタを探していたのかもしれないが、「よくそんなところを見てたもんだなあ」と感心してしまうようなエピソードが溢れている。

向田作品で最も刺さったのは……

たとえば、花見に出かけたとき、感じのいいカップルを見かけた。二人は女性の手作りらしいお弁当を広げたが、どうやら醤油を忘れたらしく、なんと女性がゴミ箱を漁って捨てられた折り詰めからプラスチックの醤油入れを拾い出し、男に手渡した。それを見ていた邦子さん、「大したものだな、私には出来ないな」とびっくりして帰ってきたのだが、いつもは他人の弁当箱をのぞくのが習慣なのに、「肝心のおかずを拝見するのを忘れてしまった」と。どこまでユーモア溢れる人なのだろうか。

あるいは蜆の味噌汁を食すとき、蜆は成長が遅いため「でかいのだと60年は経っているんだよ」と物知りの同僚に言われたことがあとをひき、「小指の爪ほどの小さいのでも、私と同い年ではないのか」と気に病む。サラリーマンが肝臓にいいからと昼食に蜆の味噌汁を選り好みしていたら、日本の蜆は全滅するとその将来を憂う。全編に通底するユーモア、やさしさ。人間くささ。時にピリッと香辛料が効いているのもやめられなくなる特徴だ。

どの話も心くすぐるものばかりだが、最も刺さったのは「ごはん」という題名の一編。空襲下の家族を結びつけるご飯の思い出に平和を希求する祈りが込められる。滋味深い食事を終えたような読後感。ごちそうさまでした。また、食べたいな。

（原田 マハ／文藝春秋 2022年5月号）