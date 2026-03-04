グラビアアイドルの天羽希純（あまう・きすみ、29）が4日までに、自身のインスタグラムを更新。グアムで撮影したショットを投稿した。

「グアムのジャングルなう」とつづり、大自然の中で衣類を何も着用していないような笑顔ショットをアップ。さらに「グアムビーチなう」と記し、海の浅瀬で両手をついて、ビキニ水着からあわらになった谷間が際立つポーズも公開した。

また、「週刊プレイボーイさんに写真集『BONUS』のアザーカットが掲載されています」と伝え、「アザーカットのデジタル写真集も出ました！その名も『超BONUSタイム』！ 写真集では使われなかった衣装などもふんだんに使われています」とグレーのビキニ水着ショットも披露した。

ファンやフォロワーからも「もしかして何も着てない！？」「全裸？」「すっぽんぽん！！？」「えっちでかわいい」「かわいすぎる」「可愛さ限界突破」「凄すぎ」「エロイですね」「ターザンや」「大きいココナッツ」「スタイル抜群」「ドキドキなう」などのコメントが寄せられている。

天羽は東京・江戸川区出身。13年に芸能界デビュー。17年に「BABY TO KISS」のメンバーとして「天羽希純」に改名。19年に初めて雑誌の表紙に抜てき。20年8月にゼロイチファミリアに所属し、同11月にアイドルユニット「＃2i2」加入。23年、集英社の「グラジャパ！アワード2023」特別賞受賞。同年に国の指定難病「潰瘍性大腸炎」を公表。24年には初のソロ曲「希う」をデジタルリリース。「令和最強のコンプラ女」としてSNSでも話題となっている。本名でもある「希純」は父が大好きな氷室京介のヒット曲「KISS ME」から命名。

特技はピアノ。趣味は銭湯巡り。愛称「きすみん」。身長164センチ。血液型A。