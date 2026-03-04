ダイソーで良いもの見つけた！「マチ付きでたっぷり入る！」2サイズセットが嬉しい便利な巾着
商品情報
商品名：トラベルビニール巾着ポーチセット（fun trip）
価格：￥220（税込）
入り数：4枚（Mサイズ×2枚、Sサイズ×2枚）
サイズ（約）：
【Mサイズ】20cm×29cm マチ6cm
【Sサイズ】17cm×22cm マチ6cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480859439
水を弾いて扱いやすい！ダイソーの『トラベルビニール巾着ポーチセット』
旅行やスパ、銭湯、サウナなどに行く際に、ビニール素材の巾着袋があると便利。汚れものや濡れたものを入れて持ち帰れば、バッグの中が汚れずに済みますよね。
先日、ダイソーで見つけた『トラベルビニール巾着ポーチセット（fun trip）』が、想像以上に便利だったのでご紹介します！
Mサイズが2枚、Sサイズが2枚、計4枚のビニール巾着ポーチがセットになった商品です。価格は220円（税込）で、筆者が訪れた店舗ではトラベルグッズ売り場に陳列されていました。
さりげないロゴデザインが目を惹く、シンプルさがおしゃれなデザインです。
柔らかくてハリがある、ポリエチレン素材が使用されています。水を弾いてくれて拭き取りやすいので、水まわりのアイテムを入れるのにぴったりです。
マチがあるので、たっぷり入るうえに自立してくれて荷物整理がしやすいです。
ただ、ハリがある素材なので、口を絞った後はくしゃっとした跡がついてしまいます。この手のアイテムは仕方がない部分がありますが、使用感が比較的目立ちやすいのが残念だなと感じました。
Sはミニコスメに最適◎Mは大きめのボトルなどがすっぽり入る！
Sサイズは、約17cm×22cmです。トラベル用のミニサイズコスメが入りました。ミストスプレーボトルや美容液のボトル、パウチなどをひとまとめにできます。
Mサイズは、約20cm×29cmです。持ち歩きではないサイズのポンプボトルや、スプレー缶も余裕で入りました。
コスメだけでなく、タオルや下着類を入れるのにもおすすめです！
今回は、ダイソーの『トラベルビニール巾着ポーチセット（fun trip）』をご紹介しました。
軽量且つ汚れても拭き取りやすいので、旅行だけでなく普段のお出かけにも便利！ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。