ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートは、「万座グリル」を3月1日に再開した。

地元沖縄の食材を中心に肉と魚介を炎で焼き上げるグリル料理を、昼はメインを選べるセミブッフェ（4,500円）、夜はメインを選べるコース（7,000円）で提供する。

ブランチのセミブッフェでは、前菜、大皿料理、スープなどを並べ、メインは粗びきパテと自家製バンズで仕上げる特製ハンバーガー、ノルウェーサーモンのグリル、白身魚と海老のグリル、やんばるハーブ鶏のグリルなどから選べる。ディナーコースでは、前菜5種盛り合わせ、オマール海老のビスク、マンゴープリンなどに加え、メインはカジキとオニテナガエビのグリル、金アグー豚肩ロースのグリル、自家製パスタなどから選べる。アラカルトとして万座グリルシーフードサラダ（2,500円）やManza Grill特製ハンバーガー（3,500円）、和牛フィレ150g（9,000円）なども販売する。

営業時間はブランチが休日の午前11時半から午後2時半まで、ディナーが金・土曜の午後5時半から10時まで。料金はすべて税込・サービス料別。