ダイソーさんよくやった！「ケースがとにかく秀逸なのよ！」至れり尽くせりな優秀クリーナー
商品情報
商品名：粘着テープクリーナー（90周紙付）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：幅8cmのスペアテープ対応
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480877617
細かい部分まで使い手目線！ダイソーの『粘着テープクリーナー（90周紙付）』
衣類やカーペットなどのホコリ取りに役立つ、「コロコロ」こと粘着テープクリーナー。手軽で便利な反面ケースから取り出しにくかったり、ケースがすぐに外れてしまったりと、扱いにくいのがずっと気になっていました。
そんな悩みを解消してくれるアイテムを、ダイソーで発見！『粘着テープクリーナー（90周紙付）』をご紹介します。
価格は220円（税込）。筆者が訪れた店舗では、掃除グッズ売り場に陳列されていました。
90回分のテープが付属しているので、すぐに使えるのが嬉しいポイント。
ちなみに、幅8cmのスペアテープに対応しているので、テープがなくなったらサイズが合う別売のものを取り付けて使用できます。
コンパクトなサイズ感で、気になったときにササッと使えて便利です。
縦型なので握りやすく、コートや衣類に付着したホコリも除去しやすいです。
付属のテープは斜めにカットされていて、めくりやすいのもありがたいです！
きれいにめくれるのでストレスが少なく、扱いやすいですよ。
本体とケースをしっかり固定できる！カタカタ音もせず快適◎
このクリーナー、実は使いやすいだけでなくケースが秀逸なんです！
内側の底面に突起が付いているので、本体とケースをしっかりと固定することができます。
硬いですが、本体をケースにカチッと音が鳴るまではめ込むことができます。
そのおかげで、ケースがすぐに外れてしまうということがなく邪魔になりません。
しかも、カタカタと音がしないので不快感がありません。
ケースとクリーナーを固定できるので、クローゼットや玄関などに吊るしておけるのが便利です！
ケースは力を込めて引っ張らないと外れないので、ペットや子供のいたずら防止にも良さそうです。
今回は、ダイソーの『粘着テープクリーナー（90周紙付）』をご紹介しました。
ちょっとした工夫で使いやすさが段違い！使い手目線の優秀なクリーナーでした。
ダイソーで見かけた際には、ぜひ手に取ってみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。