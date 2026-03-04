『ゲーム・オブ・スローンズ』映画版、『ハウス・オブ・カード』の名脚本家ボー・ウィリモンの参加が決定！

2024年秋、ワーナー・ブラザースが初期開発段階にあると発表し、世界中のファンを震撼させた『ゲーム・オブ・スローンズ（以下、GOT）』の映画化プロジェクト。長らくベールに包まれていた本作がついに大きな一歩を踏み出した。米Deadlineの報じるところによれば、注目の脚本家として『キャシアン・アンドー』や『ハウス・オブ・カード 野望の階段』で知られるボー・ウィリモンがプロジェクトに正式参加したことが明らかとなった。

ついに動き出した『ゲーム・オブ・スローンズ』映画プロジェクト

数年前に映画化の構想が浮上した際は、具体的なクリエイティブ陣の名前は伏せられていた。しかし今回、実力派脚本家の就任が確定したことで、ウェスタロスの歴史を塗り替える巨大プロジェクトがいよいよ本格始動する。プロットの詳細は依然として伏せられているが、本作の焦点はターガリエン王朝の創始者であり、七王国の初代君主であるエイゴン1世（エイゴン征服王）に当てられる見込みだ。

ターガリエン家はシリーズ全体の核心を担う高貴なる血筋。その伝説的な始祖であるエイゴンが映像作品で描かれるのは、今回が初となる。HBOは2022年にスタートしたスピンオフ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』をさらに2シーズン更新し、続く『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』も今年1月にプレミア公開を迎えるなど、拡大を続ける「GOTユニバース」。映画版は、その決定版とも言える記念碑的作品になるだろう。

脚本家ボー・ウィリモンがもたらす重厚な人間ドラマ

今回、筆を執ることになったボーは、政治ドラマの金字塔『ハウス・オブ・カード 野望の階段』のクリエイターとして知られる鬼才だ。近年では、Disney+の『スター・ウォーズ』シリーズ『キャシアン・アンドー』で、これまでのシリーズとは一線を画す重厚かつシビアな物語を描き、批評家から絶大な支持を得た。

また、Apple TV『セヴェランス』で製作総指揮を務めるほか、映画界でも『ふたりの女王 メアリーとエリザベス』や『スーパー・チューズデー 〜正義を売った日〜』など、権力闘争や歴史劇において卓越した手腕を発揮してきた。アカデミー賞ノミネート歴を誇る彼が、ジョージ・R・R・マーティンの描く複雑怪奇な「鉄の玉座」を巡る争いをどう料理するのか、期待は高まるばかりだ。

『ゲーム・オブ・スローンズ』最新ドラマ『ナイト・オブ・ザ・セブン・キングダムズ』（全6話）はU-NEXTにて独占配信中。（海外ドラマNAVI）

参考元：Deadline

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.