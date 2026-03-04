「異次元すぎ」山田優、圧巻スタイル＆美脚に大反響！ 「完全なる絶対領域」「歳を重ねるごとにお綺麗」
モデルで俳優の山田優さんは3月2日、自身のInstagramを更新。圧巻の美脚ショットを披露しました。
【写真】山田優、圧巻の美脚ショット
ファンからは、「ゆうさんのスタイルは異次元すぎます」「美しいです」「とってもお似合い」「脚長〜い！」「スタイルよすぎです」「歳を重ねるごとにお綺麗」「完全なる絶対領域！」「透明感半端ない」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
「スタイルよすぎです」山田さんは「3/29(日)まで開催中の『LOA POP UP』へ」とつづり、5枚の写真を投稿。イベントを訪れた際のソロショットを披露しています。山田さんはバルーンタイプのミニ丈ドレスを着用し、足元はシアーなベージュブーツでまとめた姿。すらりと伸びた美脚が圧巻です。
私服姿を披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開している山田さん。2月21日の投稿では「天気が良くてお出かけ日和だった日」とつづり、私服姿を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
