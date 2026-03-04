「今年30歳」と知って驚いた男性俳優ランキング！ 2位「横浜流星」を抑えた1位は？
爽やかなルックスとフレッシュな雰囲気で人気を集める男性俳優たち。年齢を感じさせない存在感が、改めて注目を集めています。
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年30歳と知って驚いた男性俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、9月16日に30歳を迎える横浜流星さんです。戦隊ヒーローから実力派俳優へとステップアップし、主演作の『正体』（2024年）では「日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞をはじめ、数々の映画賞を受賞。
また、11月13日からNetflixで独占配信中の『イクサガミ』へのサプライズ出演でも話題となりました。俳優業のほかにも圧倒的なスタイルとビジュアルを生かし、「ディオール」のジャパンアンバサダーを務めるなど、幅広く活躍しています。
回答者からは「見た目がとても若いため」（20代男性／東京都）、「まだ20代だと思ったいたため」（20代女性／東京都）、「幅広い年齢の役を演じていたから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、10月30日に30歳を迎える佐藤勝利さんです。8人組グループ「timelesz」のメンバーで、ファッション雑誌『ViVi』（講談社）の「国宝級イケメン」ランキングで2024年下半期トップに輝くビジュアルの持ち主。アイドルだけでなく、バラエティー番組への出演や俳優など、幅広く活躍しています。
4月放送予定のテレビ朝日系のドラマでは、主演を務めることが発表。また、7月17日公開の映画『君と花火と約束と』でアニメーション映画に初主演するなど、多方面で引っ張りだこです。
回答コメントでは「もっと若いと思っていた」（30代男性／大阪府）、「デビューしたときの幼いイメージがずっとあるから」（20代女性／愛知県）、「確かに芸歴を考えるとそろそろ30歳だが、いつまで経っても若見えするから」（40代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は2月17日、全国10〜70代の男女300人を対象に「今年〇歳の男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「今年30歳と知って驚いた男性俳優」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位：横浜流星／77票
2位にランクインしたのは、9月16日に30歳を迎える横浜流星さんです。戦隊ヒーローから実力派俳優へとステップアップし、主演作の『正体』（2024年）では「日本アカデミー賞」最優秀主演男優賞をはじめ、数々の映画賞を受賞。
回答者からは「見た目がとても若いため」（20代男性／東京都）、「まだ20代だと思ったいたため」（20代女性／東京都）、「幅広い年齢の役を演じていたから」（30代女性／東京都）といったコメントが寄せられています。
1位：佐藤勝利／102票
1位にランクインしたのは、10月30日に30歳を迎える佐藤勝利さんです。8人組グループ「timelesz」のメンバーで、ファッション雑誌『ViVi』（講談社）の「国宝級イケメン」ランキングで2024年下半期トップに輝くビジュアルの持ち主。アイドルだけでなく、バラエティー番組への出演や俳優など、幅広く活躍しています。
4月放送予定のテレビ朝日系のドラマでは、主演を務めることが発表。また、7月17日公開の映画『君と花火と約束と』でアニメーション映画に初主演するなど、多方面で引っ張りだこです。
回答コメントでは「もっと若いと思っていた」（30代男性／大阪府）、「デビューしたときの幼いイメージがずっとあるから」（20代女性／愛知県）、「確かに芸歴を考えるとそろそろ30歳だが、いつまで経っても若見えするから」（40代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)