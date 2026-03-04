好き＆行ってみたい「東京都のいちご狩りスポット」ランキング！ 2位「あきる野ストロベリーフィールズ」、1位は？
寒さが和らぎ日差しに春を感じるこの時期、甘い香りに誘われていちご狩りへ出かけたくなりますね。数ある農園の中でも、特に注目を集めている人気のスポットをチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年2月20〜21日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、東京都のいちご狩りに関するアンケートを実施しました。その中から、「東京都のいちご狩りスポット」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「駅から歩いて行けるので、車が無くても行きやすそうだから」（30代女性／兵庫県）、「クチコミで知ってとても美味しそうだから」（50代女性／愛知県）、「自然豊かな環境でリラックスしながらいちご狩りを楽しめるから」（30代男性／富山県）などのコメントがありました。
回答者からは「パフェ作り体験ができるため」（40代女性／兵庫県）、「雰囲気がとっても可愛くて好きだから」（20代女性／神奈川県）、「とてもユニークなスタイルでいちご狩りができるうえにパフェ作りも体験できるので、とても楽しいです」（50代女性／青森県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：あきる野ストロベリーフィールズ／50票2位は、あきる野市にある「あきる野ストロベリーフィールズ」です。都心から車や電車でアクセスしやすく、自然豊かな環境の中でいちご狩りが楽しめます。立ったまま収穫できる高設栽培や、複数の品種を食べ比べできる点が評価されており、週末のレジャー先として高い人気を誇っています。
1位：空飛ぶいちご東京／115票圧倒的な票数を集めて1位となったのは、府中市にある「空飛ぶいちご東京」です。最新の吊り下げ式栽培を採用しており、頭上からいちごが降りてくるような幻想的な空間が「映える」と話題。バリアフリー完備で通路も広く、天候に左右されずに楽しめる都市型農園として、若者からファミリー層まで幅広く支持されています。
