「沢山の財産をいただきました」お助け侍・中日25歳右腕が強化試合で“プロ初セーブ” SNSで決意新た「これからの野球人生に必ず繋げていきます」
阪神との強化試合で9回の1イニングを三者凡退に抑えた根尾昂(C)Getty Images
野球日本代表「侍ジャパン」は3月3日、京セラドームで阪神との強化試合を行い、5-4で逃げ切った。1点リードの9回には、サポートメンバーの根尾昂（中日）が登板。1イニングを三者凡退に抑える好投を見せた。
【写真】この笑顔を見たかった！“プロ初セーブ”を挙げた根尾昂の実際の投稿を見る
2022年途中に投手に転向した根尾にとっては、“プロ初セーブ”だった。そんな右腕は試合後、自身のインスタグラムを更新。3枚の写真を投稿した。1枚目は牧原大成（ソフトバンク）と笑顔でのハイタッチ。2枚目には決起集会の集合写真、3枚目には試合後にグラウンドを整備するスタッフのカットを添えた。
文面では「今回はサポートメンバーで貴重な経験をさせていただき沢山の財産をいただきました」と充実感を漂わせ、「この経験をシーズンや、これからの野球人生に必ず繋げていきます」と強い決意を書き込んだ。
「短い間でしたが首脳陣の皆様、裏方さん、選手の皆様ありがとうございました」「再び世界一になるところを楽しみにテレビで拝見しております ありがとうございました」と感謝を繰り返した25歳。大阪桐蔭高時代は投打に活躍し、3度の甲子園優勝を誇った大スターが、時を経て「JAPAN」のユニホーム姿で躍動する姿にファンも胸を打たれた様子だ。
コメント欄には「嬉しくて泣きました」「震えました…！」「根尾くんカッコよかった〜」「ドラゴンズに戻ってからも活躍の場がたくさんありますように」「この経験を糧にして1軍定着しましょう!!」「今年は、飛躍の年ですね！一軍での活躍期待しています！！」といった感動やエールの言葉が続々と届いた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]