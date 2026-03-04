「お肌がプルンプルンツヤツヤ」ほしのあき、48歳とは思えぬエステ後のすっぴん姿を披露「眉毛綺麗すぎ」
タレントのほしのあきさんは3月3日、自身のInstagramを更新。レアなすっぴんショットを披露しました。
【写真】ほしのあきのレアなすっぴん姿
48歳とは思えぬ若々しく美しいすっぴんを披露しています。タオルを胸元に巻いた姿で、美しいデコルテがあらわに。リラックスした表情と透明感あふれる肌が施術の効果を感じられます。
ファンからは、「顔マッサージ、効果がありそうですね」「眉毛綺麗すぎです」「あきさん綺麗」「かわい〜い！」「お肌がプルンプルンツヤツヤです！」と、称賛の声が相次ぎました。
(文:中村 凪)
「あきさん綺麗」ほしのさんは「顔も身体もスッキリ 顔のマッサージはココでしかしてないかも」とつづり、1枚の写真を投稿。エステサロンで施術を受けた後と思われる自撮りショットです。
「足の指、、攣りまくりです」自身のInstagramで美容やファッションについてたびたび発信しているほしのさん。2月24日の投稿では「足の指、、攣りまくりです」とつづり、マシンピラティスに取り組む動画を披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
