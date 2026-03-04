カゴメは、新ブランド「KAGOME Beyond（カゴメ ビヨンド）」を新たに立ち上げる。「KAGOME Beyond」は、カゴメ独自の「野菜・果実を活かすブレンド技術」を結晶させ、既成概念を超える新たなおいしさを提案するブランド。その第一弾として、オレンジ果汁を使用せず（オレンジアレルギーの人に対応したものではない）にオレンジのような味わいを実現した新商品「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」を、3月10日から発売する。

気候変動による異常気象の影響でオレンジの生産量が減少し、オレンジ果汁の供給不安や価格高騰が続いている（出典：川久保、2024 2024年オレンジ果汁高騰とミカン果汁産業に及ぼす影響）。こうした状況を受け、カゴメでは「野菜・果実ミックスジュース」の開発で培ってきたブレンドの知見と技術を活かし、オレンジ果汁を使用せずに、オレンジのような味わいや香りを再現する新しいジュースの開発に取り組んだ。

同商品は、オレンジの香りや味わいを構成する要素を分析し、それらを再現できるよう選定した野菜・果実など（クエン酸、香料、ビタミンCを含む）を独自にブレンドすることで、オレンジ果汁を使用せずにオレンジのような味わいを実現している。オレンジジュースの価格が高騰する中でも、おいしさ・満足感・手頃さも兼ね備えた“新しい選択肢”として楽しめる。

オレンジ特有の「味の厚み」や「爽やかな甘さ」を再現するため、カゴメは世界中の素材を比較・検証した。その中で、通常のにんじん特有の土臭さが少なく、フルーツのような自然な甘みを持つニュージーランド産の「黄にんじん」に着目した。この黄にんじんをベースに、甘みを補う「りんご」、トロピカルな香りを加える「パインアップル」など（クエン酸、香料、ビタミンCを含む）を組み合わせ、膨大な試作の中から最適なバランスを導き出した。

オレンジジュースが身近でなくなるかもしれない。そんな危機感から、同商品の開発は始まった。100％オレンジジュース特有の混濁感（こんだくかん）にこだわり、原料選定やブレンドに試行錯誤を重ねること約2年。約40パターンの試作を経て完成した試作品を社内の会議で評価したところ、飲みやすさや味わいの再現性が高く評価され、商品化につながった。

カゴメは、気候変動をはじめとする社会課題に向き合い、自然の恵みが持つ力を技術で最大限に活かしながら、既成概念にとらわれない新たな価値を創出し続けていく。

［小売価格］140円前後（税込）

［発売日］3月10日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp/