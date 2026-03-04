大正製薬は、耳のトレーニングアプリ「AudioCardio（オーディオカーディオ）」を3月3日「耳の日」に合わせて正式にリリースした。

同社は、これまで人々の健康に貢献するためあらゆる領域で新たな可能性を模索してきた。その挑戦の一環として今回、同社初となるヘルスケアアプリを展開する。

なお、同アプリは、医学的な診断、治療、予防、またはそれに準ずる行為を目的としたものではないとのこと。診断や治療を必要とする場合は、医療機関に相談してほしいという。

「AudioCardio」は、簡単な操作で「聞こえのチェック」と「耳トレ」ができるヘルスケアアプリ。同社は、昨年1月に開発元である米国のAudio Cardio社と日本国内における独占的ライセンス契約を締結し、同アプリのリリースを決定した。

使用の際は、始めにトレーニングをする周波数と音量を決めるために聞こえのチェックを実施する。その後、チェック結果をもとに自分の聞こえに合う周波数を選択するだけで設定は完了。イヤホンやヘッドホンを使用して音を聴く際、バックグラウンド再生される“ぎりぎり聞こえない音”を聞くだけで耳を鍛えることができる。好きな音楽やラジオ、動画などを楽しみながらトレーニングをすることが可能なため、無理なく日常に取り入れられる。なお、同機能には音や聞こえに関する複数の研究成果をもとにした技術が用いられており、日々の耳トレーニングをサポートすることを目指している。

「AudioCardio」の使い方は、約5分間、左右の耳を交互に測定し、1000Hz〜12000Hzの音域を8つの周波数帯に分け、感じ取った音の大きさを記録。独自のスコアで見える化する。

記録したチェック結果をもとに、ご自身に合う耳トレーニングの周波数を選択。なお、ベーシックプランとPROプランの2種類のプランがあり、PROプランでは6種類のモードから周波数を選択できる。

トレーニングは、イヤホンやヘッドホン等でアプリから流れる「ぎりぎり聞こえない」音を聞くだけ。トレーニング音はバックグラウンド再生され、動画や音楽を楽しみながら、聞こえを鍛えることができる。推奨時間は毎日60分間だが、毎日少しずつの継続が大切となる。

チェック結果やトレーニング履歴は自動で記録され、日々のスコアを確認できる。トレーニング再生中にトレーニング音が聞こえたら、もう一度聞こえのチェックを行うか、周波数メニューを変更することで調整可能とのこと。

［製品概要］

アプリ名 ：AudioCardio

配信日：1月21日（水）

価格：ダウンロード無料（アプリ内課金あり）

ベーシックプラン：1ヵ月コース 1150円／月

PROプラン：1ヵ月コース 1700円／月

※PROプランは、「6ヵ月コース（6800円／半年）」「12ヵ月コース（1万800円／年）」も選択が可能

※デジタルサービスの性質上、購入後のキャンセルはできない

※更新日の1日前（利用期間終了日）までに解約しない限り、利用期間終了後も自動的に更新され、当該更新分の料金が発生する

（すべて税込）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp