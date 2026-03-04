『響け！ユーフォニアム』×京阪電車コラボ今春も開催　恒例企画に加え「キャラがしゃべる自販機」も新登場【3／16〜6／30】

京阪電気鉄道は、アニメ『響け！ユーフォニアム』とのコラボレーション企画「京阪電車×響け！ユーフォニアム2026 春」を、2026年3月16日〜6月30日の期間に開催する。

【画像】京阪電車×『響け！ユーフォニアム』2026春 コラボ内容

『響け！ユーフォニアム』は京都府宇治市が舞台。架空の学校・北宇治高校の吹奏楽部の青春を描いており、作中には市内の名所や行事、京阪電車 宇治線の電車や駅が登場する。

「京阪電車×響け！ユーフォニアム」はそんな同作の聖地である宇治線および周辺エリアを楽しく巡れる企画だ。

15年に初開催され、今回で10回目。

今年のメインビジュアルは、京阪電車 宇治駅からキャラクターたちがおでかけする様子だ。もちろん、新規描き下ろし。

そして例年好評のラッピング電車やデジタルスタンプラリーに加え、ラッピングバスやラッピング自販機が初登場する。

吹奏楽部メンバーの声でしゃべる自販機も

ラッピングバスはキャラクターたちをデザインした特別仕様。3月16日〜8月30日の期間、主に宇治エリアの複数の路線で運行する。

また、同作の舞台にもなった場所のバス停（京阪宇治駅、宇治橋西詰、宇治文化センター、太陽が丘の4か所）はコラボバス停になる。

京都京阪バスの路線バスが乗り放題になるコラボ1日乗車券も3月16日〜8月31日の期間（※なくなり次第終了）に販売されるので、コラボバス停巡りにぜひ活用したい。価格は1650円（以下全て税込）。

ラッピング自販機が設置されるのは、京阪電車宇治線の4駅。キャラクターデザインでラッピングされているだけでなく、お金を入れたりボタンを押したりしたときに、キャラクターたちがおしゃべりする。

対象駅とラッピング自販機の組み合わせは以下の通り。

宇治駅：黄前久美子

三室戸駅：久石奏

黄檗駅：黒江真由

六地蔵駅：高坂麗奈

自販機設置の4駅に加え、中書島駅では6月30日まで駅構内へのキャラクター等身大パネルの設置も実施される。

恒例の人気企画もブラッシュアップ

さらに、京阪電車大津線では新ビジュアルによるフルラッピング電車の運行も行われ、キャラクターボイスによる車内アナウンスも放送。また、京阪線ではキャラクターによる駅構内放送も行われる。

作中に登場するスポットを巡るデジタルスタンプラリーの実施や、京阪電車主要駅などでの「舞台探訪MAP」の配布も行われるので、コラボデザインのフリーチケットも手に入れて、ユーフォの聖地を堪能してみては？

スタンプラリーは前期（3月16日〜4月30日）・後期（5月1日〜6月30日）の期間ごとに設定されたスポットを巡ると、各スポットでキャラクターと一緒に写真撮影ができる「キャラクターフォトフレーム」ももらえる。

さらに、スタンプをコンプリートすると、前期は「オリジナル壁紙」が、後期はキャラクター全員集合バージョンの「AR（拡張現実）フォトフレーム」を入手可能。前後期のスタンプをコンプリートすると、抽選で10名にコラボレーショングッズが当たる。

コラボデザインフリーチケットは、大津線除く京阪線全線・石清水八幡宮参道ケーブルで利用可能な「京阪線」と、大津線全線で利用可能な「大津線」の2種類。

京阪線は4月10日から販売を開始。4000枚限定で価格は1700円。

大津線は、前期（3月16日〜）と後期（5月1日〜）でそれぞれ異なるデザインの2枚組。4種類各1000枚、計4000枚限定で、価格は1700円（850円の1日乗車券×2枚組）。

このほか、「ホテル京阪 京都八条口 レストラン」でのコラボフード・ドリンクの提供、「ニデック京都タワー」でのフォトスポット設置・パネル＆ヘッドマーク展示・限定グッズの販売、「京都タワーホテルアネックス」のコラボルーム設置（4月10日〜8月31日）なども実施予定だ。