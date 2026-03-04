JR東日本クロスステーション ウォータービジネスカンパニーは、エキナカを中心に展開しているacure＜アキュア＞のオリジナル飲料ブランドacure made＜アキュアメイド＞から、「キウイ炭酸」を、3月10日に発売する。

昨年同時期に販売していた小容量炭酸飲料の中で、他の商品を抑え新規購入者数No.1（キウイ炭酸、商品A〜Cの小容量炭酸飲料4品（同社調べ・購買データに基づく）の1本購入者数（新規購入者数n＝112万0281）の比較 （実績数抽出期間2025年3月〜9月））を記録した。定番品が並ぶなか、新たな風を巻き起こした「キウイ炭酸」が今年も満を持して登場する。

「キウイ炭酸」は、愛媛県産のキウイフルーツの豊かな香りと、すっきりした酸味を炭酸の刺激とともに、ぜひ楽しんでほしいという。

開発者は、「昨年3月の発売以来、アキュアの自販機を中心に多くの消費者に購入され、開発者としてとても嬉しく感じている。280mlの小容量の炭酸飲料はいくつか販売しているが、同時期に販売していた他の商品と比較して新規購入者数がNo.1を記録し、まさに“新しい出会い”を最も多く生み出した商品となった。多くの人が「キウイ味の炭酸」を待ち望んでいたのだと実感しており、消費者の熱い期待に応えるべく、今年も3月10日から再び発売する。愛媛県産キウイフルーツの豊かな香りと、すっきりとした酸味を炭酸の刺激とともに、ぜひ楽しんでほしい」とコメントしている。

［小売価格］150円（税込）

［発売日］3月10日（火）

JR東日本クロスステーション＝https://www.jr-cross.co.jp