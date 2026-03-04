カゴメは、季節限定の「野菜生活100 しらぬい＆オレンジミックス」を3月31日から8月下旬まで期間限定で発売する（在庫がなくなり次第、販売終了）。

「野菜生活100 しらぬい＆オレンジミックス」は、甘みが強く程よい酸味の愛媛県産しらぬいと、甘みと酸味のバランスが良いオレンジの味わいに仕立てた野菜・果実ミックスジュース（野菜汁50％＋果汁50％＝100％）。砂糖不使用で、1日分のビタミンC（栄養素等表示基準値（2025）に基づく）（コップ1杯200mlあたり）を摂ることができ、家族みんなでおいしく楽しめる。パッケージは、ご当地のキャラクターをあしらい、子どもが喜ぶ世界観を表現したデザインに仕上げている。また、同品を使った簡単アレンジとして、野菜生活100とサイダーを混ぜるだけでできる「カラフルソーダ」をおすすめしている。

カゴメは、野菜や果実に関する様々な知見を活かした商品を展開することで野菜や果実のおいしさ、楽しさを届けて、人々の健康に貢献していく考え。

［小売価格］290円前後（税込）

［発売日］3月31日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp