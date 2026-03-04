KOKUBO（小久保工業所）は、小麦粉などの粉を少量ふりかけて、そのまま保存できる容器の進化版「粉ふりストッカー」を発売する。

2016年発売の「小麦粉ふりふりストッカー」（同社）は、“少量の粉を片手でサッと、必要な分だけふりかけて、そのまま保存もできるから画期的”としてベストセラーになった。10年を経て、さらに使いやすく進化したのが「粉ふりストッカー」だという。中ブタにメッシュ状のネットがあり、粉がダマにならず、均等にふり出せるところは従来通り。進化した点は3つ。

まず、フタは取らず、容器につけたまま、簡単に開閉できるようにした。料理の途中でフタの置き場に困ったり、「フタはどこに置いた？」と探したりすることもなく、時短になる。また、容器の底面が直径約6cmと広くなり、倒れにくくなった。冷蔵庫のドアポケットなどにも安定して置ける。円柱形に近い、下がややすぼまった形で、粉のふりやすさは変わらない。そして、コンパクトなサイズ感のまま、容量は、従来に比べて50mL増量の250mLになった。粉をパウダー状にふり出せて、ムダがなく、料理の手間を省けて、手も汚れず、余計な洗い物もなく、シンプルに収納できる便利グッズになっている（密閉容器ではない。長期保存はできない。なるべく早めに使用してほしいとのこと）。

［小売価格］236円（税込）

［発売日］3月10日（火）

小久保工業所＝https://kokubo.co.jp