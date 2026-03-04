あべのハルカス近鉄本店は、3月18日にプロ野球、オリックス・バファローズの公式グッズを取り扱う「オリックス・バファローズ公認ショップ あべのハルカス店」をタワー館2階にオープンする。

店内には応援の主役となるレプリカユニフォームやキャップをはじめ、バリエーション豊かな人気グッズをラインアップする。お気に入りのアイテムを手に取りながら、シーズンの躍進を願うファンの人々が熱い思いを共有し、一体となってチームを盛り上げる応援の拠点を目指す。

3月18日のオープニングイベントとして、ショップで購入した先着500名にオリジナルステッカーをプレゼントする。期間は3月18日から無くなり次第終了となる。また、オリックス・バファローズ公式マスコット「バファローブル＆バファローベル」が来店する。3月18日10時に2階ウエルカムガレリアでイベントを行うとのこと。なお、整理券の配布はないという。

ショップオープンを記念したスペシャルイベントとして、長年チームを牽引し、一昨年に勇退した球団アンバサダーのT−岡田氏を招いたスペシャルトークショーを開催する。またトークショー後にはサイン会も実施。当日、公認ショップでバファローズグッズを1万円以上（税込）購入した人のうち、希望の人先着50名に、サイン会への参加券を配布する。日時は、3月21日14時から（予定）で、会場は、あべのハルカス近鉄本店2階ウエルカムガレリアとなる。

近鉄百貨店アプリ会員の特別招待「オリックス・バファローズ公式戦観戦チケットプレゼントキャンペーン」を3月18日〜31日の期間中、近鉄百貨店アプリからキャンペーンにエントリーした人の中から抽選で2000組4000名にオリックス・バファローズ主催公式戦観戦チケットをプレゼントする。

［ショップ概要］

ショップ名：オリックス・バファローズ公認ショップ あべのハルカス店

場所：あべのハルカス近鉄本店 タワー館2階（大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目143）

オープン日：3月18日（水）

販売商品：総計約200アイテム

近鉄百貨店＝https://www.d-kintetsu.co.jp