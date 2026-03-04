スピードスケートの郄木美帆選手が日本時間4日、自身のインスタグラムを更新。今週末開催の世界オールラウンド選手権で競技生活の第一線から退くことを発表しました。

郄木選手は長年スピードスケート界を牽引。世界選手権では日本勢歴代最多の35勝を飾るなど長く世界最高峰の実力を発揮し続けてきました。先月開催されたミラノ・コルティナ五輪では女子1000メートル、女子500メートル、女子団体パシュートで、いずれも銅メダルを獲得。過去に出場した五輪も含め、4大会で自身10個のメダルを獲得しました。

そんな郄木選手は今回、国旗をまとった自身の写真を公開するとともに、競技生活の第一線を退くことへの思いを投稿。「今週末にオランダで開催される世界オールラウンド選手権を私のスケート人生の一区切りにしようと思っていることをご報告いたします。これからのことや細かいことは、帰国してから改めて公式の場をお借りしてお話しできたらなと思っています。このタイミングでのご報告の理由…もし最後になるならば、私のスケート人生の一区切りとなる瞬間をここまで応援してくださった皆さんとともに迎えたい。と考えたからです。たとえ現地にいなくても、画面の向こうからでも、皆さんの応援はいつも私の支えです。このスケート大国オランダで、スケート史上最古の大会、世界オールラウンド選手権が開催されることを心から嬉しく思いますし、あの大歓声の中滑れることをとても楽しみにしています。残りの期間も変わらずに、スケートに向き合い続け、高みへ挑みにいきます。郄木美帆」とつづりました。