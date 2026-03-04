カゴメは、全米および韓国で売上No.1（Circana社／市場シェア（金額ベース）／2024年度、韓国：カンター・ホームパネル、2024年6月までの52週間,L,全容量帯）のアーモンドミルクブランド「アーモンド・ブリーズ」から、「アーモンド・ブリーズ プロテイン」を4月14日に発売する。あわせて、「アーモンド・ブリーズ（無糖・微糖）」を、4月上旬からリニューアルする。

「アーモンド・ブリーズ」は、カリフォルニア産アーモンド本来の美味しさを活かした、すっきりとした甘さが特長のアーモンドミルク。全米および韓国のアーモンドミルク市場においてNo.1シェアを誇るブランドとして、多くの人に親しまれている。同社は一昨年9月から同ブランドの製造・販売を開始し、昨年3月にはアーモンドペーストを従来品比1.5倍に増量した「アーモンド・ブリーズ（無糖・微糖）」を発売した。「低糖質でコクがある」という点が評価され、美容・健康を意識する人を中心に飲用されている。さらに昨年10月には、アーモンドペースト量を既存品比1.3倍（同社「アーモンド・ブリーズ 微糖 200ml」対比）に増量した「アーモンド・ブリーズ 濃厚アーモンドミルク」を発売し、低糖質でありながら濃厚な味わいが好評だという。

アーモンドミルクの価値が広がる中、市場全体でも「たんぱく質」を重視する動きが高まっている。近年、植物性ミルク市場ではこうした“たんぱく質志向”を背景に豆乳が伸長（出典：日本豆乳協会「消費者調査結果（2025）」）しており、同様のニーズはアーモンドミルクにも広がると見込んでいる。そこで同社は、「アーモンド・ブリーズ」ならではの“低糖質”に“高たんぱく”を掛け合わせた新商品開発に着手した。

今回発売する「アーモンド・ブリーズ プロテイン」は、カリフォルニア契約農園アーモンド使用のアーモンドミルク（牛乳ではない）とのこと。高たんぱくで低糖質（100ml当たり糖質2.5g以下を低糖質としている）ですっきりとした味わいを楽しめる。運動前後や仕事の合間、身体のサポートにオススメだとか。また、シリーズ全体の価値向上を図るため、定番商品「アーモンド・ブリーズ（無糖・微糖）」もリニューアルする。このリニューアルでは、植物油脂からアーモンドオイルに原料を変更することで、アーモンドらしい味わいを強化し、雑味を抑え、コクがありつつもすっきりとした飲みごたえを実現した。“無糖”は糖質ゼロ（100ml当たり糖質0.5g以下を糖質ゼロとしている）で、香ばしくすっきりとした味わいで毎日続けやすく、“微糖”はまろやかなコクとやさしい甘さで、初めての人にもおすすめの1杯にリニューアルする。

同社は、これからも大人の日々の健康・美容をサポートする飲料として、アーモンドミルクと「アーモンド・ブリーズ」の魅力を発信していく考え。

［小売価格］155円前後（税込）

［発売日］4月14日（火）

カゴメ＝https://www.kagome.co.jp