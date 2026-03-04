元TBSのフリーアナウンサー佐藤渚（38）が、4日までにインスタグラムを更新。夫で元サッカー日本代表の柏木陽介氏との結婚記念日を迎え、思いをつづった。

佐藤は「今日で結婚から丸10年でした」と報告し、夫婦で祝った写真を公開。「『俺を幸せにして下さい！』と言われて結婚して、本当に物事の判断基準が夫が幸せかどうかだった気がします」とプロポーズの言葉を明かしつつ、「幸せな10年だったのなら、私も幸せです」とつづった。

柏木氏について「『よく俺に10年付いてきたねー！』とあなたは言うけれど、もしかしたら周りの人の目にも、私が振り回されてばかりの人生に写るかもしれない。だけど、そんなことは決してなく、私の人生においても夫の支えがあって今があります。私の取扱説明書を一番よく理解しているのも夫でしょう。ここ数年、夫力もパパ力もメキメキ向上中で私も負けていられないのでもっとママ力を上げなくては」とつづり、「夫婦は所詮他人だと思うので、これからも感謝の気持ちを忘れず、互いに尊重し合いながら過ごしていきたいですね 欲張らず、一日一日」と思いを新たにした。

宮城県仙台市出身の佐藤は宮城学院女子大を卒業後の2010年にTBS入社。「女子アナの罰」などに出演していた。16年に柏木氏（当時浦和レッズ）と結婚。その後、17年4月末に退社を発表した。20年3月に第1子長男、2023年3月には第2子次男を出産。昨年7月にSNSを開設。名古屋市に本社を置く広告代理店「東海アドエージェンシー」に所属し、フリーアナとして活動していくことを発表した。