BIGBANG、ついに帰還！デビュー20周年グローバルツアー開催に「メンバーが合意」

YGエンターテインメントが、2026年の大型プロジェクトを公開した。

デビュー20周年を迎えるボーイズグループBIGBANGとのグローバルツアー開催を確定させ、ガールズグループBABYMONSTERとボーイズグループTREASUREの連続カムバック、新人のデビューまで予告した。

3月4日、YGエンターテインメント（以下、YG）は公式ブログに「2026 YG PLAN | YG ANNOUNCEMENT」を投稿した。

2025年8月以来、約6カ月ぶりにヤン・ヒョンソク総括プロデューサーがインタビューに応じ、今後の計画を明らかにした。

ヤン・ヒョンソクは、「BIGBANGのメンバーと公演を開催することに合意した」と明かした。デビュー20周年を記念するグローバルツアーだ。彼は、「長い間、息を合わせてきたため、難しいことはないと考えている」として、「完璧で素晴らしい公演を作るためにYGスタッフ一同、最善を尽くす」と述べた。

（写真提供＝OSEN）BIGBANG

BIGBANGの活動再開は、YGを代表するIPの帰還という点で象徴的だ。20年の音楽を振り返ると同時に、YGとBIGBANGのタッグを再確認するステージとなる見通しだ。

BABYMONSTERは5月、TREASUREは6月

BABYMONSTERは5月にミニアルバム、秋に2ndフルアルバムのリリースを予告した。

ヤン・ヒョンソクは、「ミニアルバムのタイトル曲は『CHOOM』だ。韓国語の“チュム（踊り）”というフォントがとてもかっこいい。東洋的な雰囲気で、人が腕を広げて踊っているようだ」と紹介した。

（写真提供＝OSEN）BABYMONSTER

続けて、6月から南米、ヨーロッパ、オセアニアを含む2度目のワールドツアーを開催する。

TREASUREは、6月にミニアルバムで第2幕を開く。ヤン・ヒョンソクは、「メンバーたちが突然やってきて『HIPHOPをやりたい』と言うので、驚いた。その願い通り、今回のアルバムを見れば、TREASUREがこのような音楽もやるのかと驚くだろう。1度も見せたことのない、かっこよくYGらしい音楽を期待しても良い」と自信を見せた。

（写真提供＝OSEN）TREASURE

今年で創立30周年を迎えたYGは、新人のローンチも予告した。字幕を通じて、「秋を目標に新しいボーイズグループを準備している」「イベリとチャンヤに続き、4人組ガールズグループNEXT MONSTER（仮称）の残り2人のメンバーを近いうちに公開する予定だ」と明らかにした。

（写真＝YGエンターテインメント）ヤン・ヒョンソク

ヤン・ヒョンソクは、「特別な感慨を伝えるよりは、これから40周年、50周年まで初心を忘れず、この場所で一生懸命音楽を作る」として、「BABYMONSTERとTREASUREの活発な活動のために最善を尽くした。作品がより輝くようにして、皆さんに1年を通じて嬉しいニュースをお届けする」と伝えた。