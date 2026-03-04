【ビッグボーイ】「北海道産殻付きホタテフェア」「ストロベリーデザートフェア」3月5日より同時開催

ハンバーグ&ステーキレストラン「ビッグボーイ」、「ヴィクトリアステーション」では、3月5日(木)より北海道産の殻付きホタテを楽しめる「北海道産殻付きホタテフェア」と、フレッシュないちごを使用した「ストロベリーデザートフェア」を開催する。

【画像を見る】「北海道産殻付きホタテフェア」と「ストロベリーデザートフェア」のラインアップを画像で見る

オーブンで焼き上げたグラタン風のホタテや、濃厚なブラウニーと合わせた季節限定のデザートを、看板メニューのハンバーグやグリルとともに味わえる。169店舗で販売予定。

「殻付きホタテ」は、プリプリ食感のホタテをウニやマッシュルームの風味豊かなグラタンソースと合わせ、エダムチーズをのせて焼き上げている。ホタテの甘みとグラタンソースのコクがマッチした味わいが特徴。

殻付きホタテ



デザートの「ストロベリーファッジサンデー」は、温かいブラウニーと冷たいいちごアイスが織りなす絶妙なハーモニーに、ピスタチオの香ばしい風味がアクセントを加える一品。別添えの国産いちごソースをかければ、華やかな香りと甘酸っぱい味わいを楽しめる。

ストロベリーファッジサンデー

〈販売ラインアップ(価格は税込)〉

◆殻付きホタテ&大俵ハンバーグ（200g）:1,705円

◆殻付きホタテ 単品:539円

◆ストロベリーファッジサンデー:605円

◆ミニストロベリーファッジサンデー:429円

◆ストロベリー&2種のアイス:319円

◆ストロベリーアイス:176円

【画像を見る】「北海道産殻付きホタテフェア」と「ストロベリーデザートフェア」のラインアップを画像で見る

※ビッグボーイダイニング早稲田店では価格が一部異なる。