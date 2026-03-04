【1450円→990円】単品購入より“460円”安くなる「チキンボックス」販売　ディップソースで味変も（bb.q オリーブチキンカフェ）

ワタミ株式会社が国内で展開する韓国発フライドチキンブランド「bb.q オリーブチキンカフェ」は、3月15日(日)の「オリーブの日」を祝して、人気のチキンが入った「オリーブの日記念ボックス」（990円税込）を、2026年3月5日（木）から期間限定で販売する。

3月15日は、日本オリーブ協会が制定した「オリーブの日」。オリーブを通じて健康や豊かな食文化を広めることを目的とした記念日だ。同店では、ブランド名に掲げる“オリーブ”にちなみ、この日を記念日として捉えているという。

今回、販売される「オリーブの日記念ボックス」は、人気のチキンメニューを一度に楽しめるセット。骨なしモモ黄金フライドチキン（3pc）、骨なしモモヤンニョムチキン（3pc）、チキンフィンガー（4本）が入っていて、さらに選べるディップソース（1個）も付いているため、味の変化も楽しめる。単品積み上げ価格1,450円（税込）相当が、感謝祭価格の「990円（税込）」で販売となる。460円も安くなる期間限定の特別セットだ。

〈商品情報〉

■商品名

オリーブの日記念ボックス

■価格

990円（税込）

※単品積上げ価格1,450円より460円も安い

■内容

・骨なしモモ黄金フライドチキン（3pc）

・骨なしモモヤンニョムチキン（3pc）

・チキンフィンガー（4本）

・選べるディップソース（1個）

■販売期間

2026年3月5日（木）〜3月18日（水）

■販売店舗

全国の「bb.q オリーブチキンカフェ」各店舗