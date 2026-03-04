女子が密かに感じている「チャラ男の魅力」９パターン
軽薄そうで、あまりいいイメージがない「チャラ男」ですが、その軽さゆえに女子から「いいな」と思われることもあるようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「女子が密かに感じている『チャラ男の魅力』」をご紹介します。
【１】ほめ上手だから一緒にいて気分がいい
「お世辞だってわかってても嬉しい（笑）」（２０代女性）というように、軽い調子で他人をほめることができるチャラ男は、自然と女性の気分をアップさせる存在のようです。人前ではわざとらしいくらいにほめ、ふたりきりのときはここぞというポイントでほめるギャップがあると、信ぴょう性も高まるのではないでしょうか。
【２】遊び慣れているから退屈しない
「いろんなところに連れてってくれるから好き！」（２０代女性）など、遊び方を知っているチャラ男は、遊び相手として最適だと考える女性もいるようです。毎回楽しいデートコースを提供すれば、ただの遊び相手以上の関係にもなれるかもしれません。
【３】根は真面目だったときのギャップがある
「イメージと違う真面目さに触れると胸キュン」（１０代女性）など、軽い印象が強いだけに、ギャップにやられる女性もいるようです。実は勉強熱心、実はスポーツを頑張っている…など、チャラいだけではない一面をアピールするのもひとつの手かもしれません。
【４】どんなときもシリアスにならないから気楽
「いつも明るいから、自分が凹んでいるときほど一緒にいたいと思う」（２０代女性）など、チャラ男の明るさに少なからず励まされたことがある女性は多いようです。落ち込んでいる女性には冗談を言ったりして、さり気なく元気づけてあげてはどうでしょうか。
【５】自分が奥手でも積極的にリードしてくれる
「人見知りの私のことをグイグイ引っ張ってくれる感じが新鮮」（２０代女性）というように、引っ込み思案な女性ほど、チャラ男の積極的なアプローチに期待しているようです。意中の女性には、自分から迫っていくといいでしょう。
【６】会話にＮＧがないから話しやすい
「相手が何でも話すから、こっちも何でも話せる」（１０代女性）など、何でもオープンに話し合える関係に魅力を感じる女性もいるようです。もちろんそれは、軽快なトーク術あってのこと。女性が心を開きやすいよう、自分から面白おかしく話してあげるといいでしょう。
【７】女性の扱いに慣れていてエスコートも自然
「女のツボを知ってるんだよね」（２０代女性）など、女性との接点が多いチャラ男は、過去の経験から女性の扱い方を心得ていると思われているようです。女性の期待にこたえるためには、ベタでもいいのでレディファーストを徹底するといいでしょう。
【８】おしゃれで見栄えがいいから友達に自慢できる
「チャラ男は見た目に気を付けてるから、なんとなくカッコいい（笑）」（２０代女性）など、チャラ男の外見的魅力には定評があるようです。女性でも、一緒に歩く男性がカッコいいと鼻が高いものです。相手の女性のためにも、いつも精一杯のおしゃれを心がけましょう。
【９】ノリがいいからいるだけで場が盛り上がる
「盛り上げ役には最高！ 飲み会には絶対いてほしい」（２０代女性）など、チャラ男の明るさは賑やかな場でこそ光るようです。冗談を言ったり軽口を叩いたりして、「チャラさ」全開で場を盛り上げると「誘ってよかった」と喜ばれるでしょう。
ほかにも「チャラ男のこんなところが女性にウケる」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
