【ヴァリアブルアクション Hi-SPEC 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダAKF-11 ～35th Anniversary Color edition～】 受注開始日：3月5日10時～ 発送月：11月下旬予定 価格：39,600円

メガハウスは、フィギュア「ヴァリアブルアクション Hi-SPEC 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダAKF-11 ～35th Anniversary Color edition～」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイト、プレミアムバンダイで3月5日10時より受け付ける。価格は39,600円。商品の発送は11月下旬を予定している。

「新世紀GPXサイバーフォーミュラ」35周年を記念して、「VA Hi-SPEC 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダAKF-11」が装いも新たに再臨する。

“実際のレースシーンに「スーパーアスラーダAKF-11」が存在したら”というコンセプトのもと、本体各所にリアルなマーキングが追加され、深みのある美麗な彩色と組み合わさり、より一層リアリティのある仕上がりとなっている。

マシン本体は、サーキットモード、エアロ・モード共にプロポーションを崩すことなく完全変形を実現。キャノピーの開閉、エフェクトファンの開閉、ブーストONなどのギミックを随所に再現している。また、随所にダイキャストパーツを使用することで、美麗な塗装と相まって存在感のある仕上がりとなっている。

なお、本製品をプレミアムバンダイで購入すると、特典として「エッチング製ピットボード＆ポジションボード」が付属する。

「ヴァリアブルアクション Hi-SPEC 新世紀GPXサイバーフォーミュラ11 スーパーアスラーダAKF-11 ～35th Anniversary Color edition～」

受注開始日：3月5日10時～

発送月：11月下旬予定

価格：39,600円

受注サイト：全国のホビーショップ、Web通販サイト、プレミアムバンダイ（※プレミアムバンダイのみ、特典「エッチング製ピットボード＆ポジションボード」付き）

【商品構成】

彩色済み完成品モデル×1

専用台座×1

【商品サイズ】

マシン全長：約270mm

【プレミアムバンダイ購入特典】

ピットボード

ポジションボード

(C)SUNRISE