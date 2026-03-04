【Lucreaらいと アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！- 真中らぁら】 受注開始日：3月5日10時～ 発送月：9月下旬予定 価格：8,800円

メガハウスは、フィギュア「Lucreaらいと アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！- 真中らぁら」の予約を全国のホビーショップ、Web通販サイトで3月5日10時より受け付ける。価格は8,800円。商品の発送は9月下旬を予定している。

Lucreaシリーズをより手に取りやすく、飾りやすくをテーマに様々なキャラクターを展開していく【Lucreaらいと】シリーズに、「アイカツ！×プリパラ THE MOVIE -出会いのキセキ！」より真中らぁらが登場。ウインク顔でポーズをとった、躍動感のあるフィギュアとなっている。ボリュームのあるツインテールやリボンをあしらった衣装なども見どころ。

【商品構成】

彩色済み完成品フィギュア×1

専用台座×1

【商品サイズ】

全高：約180mm

(C)Aikatsu, Pripara 10th Project