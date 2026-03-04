「他人の彼氏を奪うのが趣味」と笑う同僚。先輩の彼氏をターゲットにした彼女が、引き起こした【信じられない行動】に一同ドン引き...！
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！バイト先で仲良くしていた同僚は、なんと「他人の彼氏を奪うのが趣味」という厄介な性格の持ち主でした。そんな彼女が引き起こした、驚きの事件の全貌をお届けします。
仲良しの同僚には、絶対に知られたくない裏の顔が...
私のアルバイト先には、とても可愛らしくて、誰とでもすぐに打ち解けられる同僚がいました。私たちは年齢も近く、シフトが被ることも多かったため、仕事帰りによく一緒にご飯に行くほど仲良しでした。
彼女はいつも笑顔で明るく、周囲からの評判もとてもよかったので、まさかあんな秘密を抱えているとは思いもしませんでした...。
ある日の仕事帰り、いつものように恋バナで盛り上がっていたときのこと。彼女が突然、「実は私、フリーの男性には全然興味が持てないんだよね」と話し始めました。
最初はただの冗談かと思い笑って聞いていたのですが、彼女の口から出たのは「彼女持ちの人を見ると燃える」「他人の彼氏を奪うのが一番の趣味」というとんでもない言葉でした。
ニコニコと笑いながら話す彼女の姿に、私は背筋が凍るような思いをしました。
同僚から届いた1通のメッセージ。そこに書かれていた恐ろしい宣言
彼女の衝撃的な告白を聞いて以来、私は少しだけ距離を置くようにしていました。そんなある日の夜、家でくつろいでいると、彼女から突然メッセージが届いたのです。
画面を開くと、そこには「明日、バイト先の先輩の彼氏さんが迎えに来るらしいから、ちょっとアピールしてみようかな」という恐ろしい内容が書かれていました。やさしい先輩の恋人を狙うなんてあり得ないと思い、私は慌てて彼女を止めようとしました。
私が「そんなことは絶対にやめたほうがいい」と必死に返信しても、彼女は「私、誰かのもの、欲しくなっちゃうんだ♡」と全く聞く耳を持ちません。
それどころか、先輩の彼氏がどんな人なのか、どうやって連絡先を交換しようかなど、楽しそうに計画を語るメッセージが次々と送られてきたのです。彼女の暴走を止めることができず、翌日のバイトで一体なにが起きてしまうのか、私は不安で一睡もできないまま朝を迎えました。
そして次の日、まさかの展開が...！
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部