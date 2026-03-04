「他人の彼氏を奪うのが趣味」と笑う同僚。先輩の彼氏をターゲットにした彼女が、引き起こした【信じられない行動】に一同ドン引き...！

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！バイト先で仲良くしていた同僚は、なんと「他人の彼氏を奪うのが趣味」という厄介な性格の持ち主でした。そんな彼女が引き起こした、驚きの事件の全貌をお届けします。

私のアルバイト先には、とても可愛らしくて、誰とでもすぐに打ち解けられる同僚がいました。私たちは年齢も近く、シフトが被ることも多かったため、仕事帰りによく一緒にご飯に行くほど仲良しでした。

彼女はいつも笑顔で明るく、周囲からの評判もとてもよかったので、まさかあんな秘密を抱えているとは思いもしませんでした...。

ある日の仕事帰り、いつものように恋バナで盛り上がっていたときのこと。彼女が突然、「実は私、フリーの男性には全然興味が持てないんだよね」と話し始めました。

最初はただの冗談かと思い笑って聞いていたのですが、彼女の口から出たのは「彼女持ちの人を見ると燃える」「他人の彼氏を奪うのが一番の趣味」というとんでもない言葉でした。

ニコニコと笑いながら話す彼女の姿に、私は背筋が凍るような思いをしました。