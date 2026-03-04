春風亭一之輔は、現代の演芸会を背負う落語家だ。一之輔にとって、没後15年を経ても大きな存在であり続けるのが、稀代の天才落語家・立川談志。生誕90年にあたる今、一之輔がカセットテープで聴いて衝撃を受けたという「鮮烈の一席」を振り返る。【取材・文／中村計（ノンフィクションライター）】

高校2年生のときに聴いた『鼠穴』

僕は後にも先にも落語を聴いて泣いたことは、たった一度しかないんです。それが高校2年生のときに聴いた談志師匠の『鼠穴』でした。そのときはボロボロ泣いちゃいましたね。

高校に入ってラグビーを始めたんですけど、嫌になっちゃって、2年生に上がる前の春休みに辞めちゃったんです。やることないんで寄席に通うようになったんですけど、その「ぬるま湯加減」が肌に合ったのか、落語のことばっかり考えるようになってしまって。その頃から、並行して図書館で落語のカセットテープを借りるようになったんです。当時、音楽のカセットとかって2000円近くしましたからね。

高校生のお小遣いでは、なかなか買えないじゃないですか。すでにCDはそれなりに普及していましたけど、まだ落語のCDはそんなになかった気がします。その図書館は確か一度に6本まで借りることができたんですよ。カセットを借りてきては、空のカセットテープを買ってきてダビングする日々でした。

僕は寄席から落語に入ったので、最初の頃は軽めの、おもしろい噺ばっかり聞いていました。人情噺はアレルギーとまでは言わないけど、湿っぽくて嫌だなというのがあったんです。『芝浜』とか『文七元結』とか。『子別れ』とかも距離を置いていましたね。『鼠穴』も人情噺だし、大ネタなので、寄席なんかでは聴いたことがなかった。ただ、ふと、談志師匠の『鼠穴』を聴いてみたくなったんでしょうね。

落語のカセットテープを流すときは自分の部屋に籠もり、ラジカセで聴いていました。灯りを消して、目をつむり、畳んだ敷き布団の上に身をゆだねつつ。そっちのほうが噺に入り込めるじゃないですか。『鼠穴』を聴いたのは夜だった気がするな。平日の夜はたいていラジオを聴いていたので、日曜日じゃないかな。

落語って、もちろんライブがいちばんいいんですけど、次は音だけのほうがいい気がするんですよね。動きや表情が見えないとおもしろさが伝わらない噺は別として。目をつむって音だけ聴いてると、想像力もかき立てられますし。映像があると、どうしても目からの情報を得ようとし過ぎて、聴くほうの意識が疎かになってしまうんですよ。音だけなのに頭の中でイメージが広がる人は、やっぱりうまいんですよね。このときの談志師匠の『鼠穴』もそうでした。

「最後のオチも心の底から、ああ、よかったって」

たぶん、談志師匠が40代くらいのときのものだったと思うんですけど、その頃って尖ったナイフのような語り口でね。聴いていて、ものすごく気持ちいいんですよ。噺の筋をほとんど知らずに聴いていたんですけど、談志師匠の声の調子もあって、ものすごい引き込まれました。『鼠穴』ってものすごく哀れな噺なんですけど、談志師匠がやると、その感じがすごいんですよ。

悲しくて、切なくて。蔵が火事で全部焼けて文無しになった弟の竹次郎が幼い一人娘を吉原に売らなきゃならないシーンとかね。まさに「落ちぶれて袖に涙の掛かる時、人の心の奥ぞ知らる」という世界で。本当に悲しい。

そういう噺なので『鼠穴』は嫌いだっていう人、いっぱいいるじゃないですか。胸くそ悪くなるって。竹次郎の兄貴もいい人ぶっておきながら、最後は弟を見捨てるでしょう。金は貸せない、って。でも談志師匠の『鼠穴』を聴いているときは、そんなの気にならないくらい入り込んじゃいましたね。最後のオチも心の底から、ああ、よかったって。涙が止まらなくなってしまったんです。安堵の涙ですよ。自分でもびっくりしましたね。

プロになった僕が『鼠穴』を覚えたのは2012年なので、真打になってすぐの頃です。談志師匠が亡くなった翌年のことでした。橘家圓太郎師匠に教わったので、系統としてはぜんぜん違うんです。でも、『鼠穴』をやるときはやっぱり意識しちゃいますよね。頭の中に談志師匠の『鼠穴』がどうしたってありますから。

この表現が正しいかどうかはわからないんですけど、談志師匠は芸のクサさはあった人だと思います。泣かせにかかるところは、泣かせにかかるというか。うまいと言われる人は、みんなクサさみたいなのはあるものなんですよ。（古今亭）志ん朝師匠もそうでしたし。志ん朝師匠がよく言ってたんですよ。「お客はいきたがってるんだから、いかせてあげないと」って。気持ちよくなるツボをぐうっと押してあげるっていうのかな。照れて、そこ触らないっていうのはダメなんだよということだと思うんです。

僕はどちらかというと思い切り引き込むことにまだ照れがあるんですよ。そっち側に転がってしまうことが怖いというか。照れるんならやるなって話なんですけどね。ただ、『鼠穴』をやるときは、いっそのこと転がってもいいかと思ってやってます。特に最後の娘とのやりとりですね。娘の「私を吉原に連れてって」というところ。ただ、あそこはやり過ぎると危険なんです。麻薬に近い。感情を入れ過ぎてしまうと落語じゃなくなっちゃうので、気をつけてはいます。あそこを「クサいね」と思わせてしまうのか、「いいなあ」と思ってもらえるかは演者次第なんですよ。談志師匠の『鼠穴』はそこのぎりぎりを攻めて、いいなあと思わせる腕がありました。

前日のネタ帳に「飛び入り談志」

談志師匠の『鼠穴』を聴いて以来、談志師匠のライブも何度も観に行ったんですけど、ついぞ『鼠穴』を聴いたことはありませんでしたね。国立演芸場でやっていた「ひとり会」だけでも10回以上は行ってるし、一門会みたいなのもけっこう通ったので、30回くらいは談志師匠の生の落語を聴いていると思うんですけど。もっと言うと、それだけ観たのに、ほとんど忘れちゃってるんです。『鼠穴』はやらなかったと思うんですけど、じゃあ、何をやったかというと、ほっとんど覚えてない。なんでだろう。

ただ、客に怒ってたのは鮮明に覚えてますね。池袋のホテルメトロポリタンの宴会場に高座を組んでやったときだったと思うんですけど、前のほうに座っていた女子大生みたいなお姉ちゃんが変に甲高い笑い方をしてたんですよ。しかも、ここで笑っちゃうんだというところで笑っていて。談志師匠の性格を知っているお客さんは、まずいぞ、って感じで見てたんです。そうしたら案の定、噺を中断して怒り始めたんです。「そういう笑い方をしたいんなら、他のもんがあるから」って。僕はまだ高校生だったので「うわ〜、怒られてるぅ〜」って眺めてました。

大学の途中くらいまでは談志師匠の会によく行ってたんですけど、僕は最終的には寄席に戻ったというか、落ち着いたんですよね。こっちのほうが性に合ってるな、と。ただ、晩年、談志師匠もよく寄席にフラッと現われたりしてたんですよ。なんだかんだ、談志師匠も寄席が好きだったんじゃないかな。僕は直接見てないんですけど、新宿の末廣亭に行ったら前日のネタ帳に「飛び入り談志」って書いてあったりして。私服で舞台に出て、立ったまま漫談をやったらしいです。あのネタ帳、写真撮ったはずなんだけどな（スマホを触って探し始める一之輔）。う〜ん、ないなぁ。

【プロフィール】

春風亭一之輔（しゅんぷうてい・いちのすけ）／1978年生まれ、千葉県野田市出身。2001年、春風亭一朝に入門。2012年、真打昇進。『笑点』（日テレ系）などメディアにも多数出演。

取材・文：中村計（なかむら・けい）／1973年生まれ、千葉県出身。ノンフィクションライター。著書に『甲子園が割れた日』『勝ち過ぎた監督』『笑い神 M-1、その純情と狂気』など。近著に『さよなら、天才 大谷翔平世代の今』がある。

※週刊ポスト2026年3月13日号