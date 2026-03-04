「サブウェイ」、一部セット商品の値上げを発表 3・１８よりモーニングドリンクセット390円→420円
WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTが展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は18日より、「モーニング」ドリンクセットについて値上げを実施する。きょう4日、発表した。
【表】「サブウェイ」値上げほか…リニューアル内容
「モーニングセット」のドリンクセットについて、「たまごチーズサンド＆ドリンク」「たまごハムサンド＆ドリンク」390円を、30円プラスした420円となる。
発表で価格改定について「昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うとともに、時間帯ごとのお客様のご利用目的に合わせた商品設計をあらためて検討いたしました」と説明。「今回のリニューアルではセット構成および対象メニューを刷新し、お客様がより選びやすく、日常的にご利用いただきやすい商品を提供してまいります」と呼びかけた。
このほか、リニューアルについても発表。通常のレギュラーサイズのサンドイッチを対象とした「サンドセット」（税込580円）を新たに展開する。定番商品を中心とした構成へ再編し、単品価格より最大200円得になるという。
【表】「サブウェイ」値上げほか…リニューアル内容
「モーニングセット」のドリンクセットについて、「たまごチーズサンド＆ドリンク」「たまごハムサンド＆ドリンク」390円を、30円プラスした420円となる。
発表で価格改定について「昨今の原材料価格や物流費、エネルギーコスト、人件費の上昇を受け、商品価格の見直しを行うとともに、時間帯ごとのお客様のご利用目的に合わせた商品設計をあらためて検討いたしました」と説明。「今回のリニューアルではセット構成および対象メニューを刷新し、お客様がより選びやすく、日常的にご利用いただきやすい商品を提供してまいります」と呼びかけた。
このほか、リニューアルについても発表。通常のレギュラーサイズのサンドイッチを対象とした「サンドセット」（税込580円）を新たに展開する。定番商品を中心とした構成へ再編し、単品価格より最大200円得になるという。