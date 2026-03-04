オズワルド伊藤俊介（36）が4日、都内で行われた「SABON White Tea Celebration」記者発表会で「年越して、数珠、買ったから無敵なんですよ！」と豪語した。

伊藤は、25年11月2日にABEMAで放送された「チャンスの時間」（日曜午後11時）で、4年間交際していた蛙亭イワクラ（35）と破局したと明かしており、同年を天が味方してくれない「天中殺」と位置付けており、破局した“厄払い”を狙っての行動とみられる。

この日、伊藤はアンミカ（53）と登壇し「意味不明なトークライブに呼ばれた感じ」と笑ったが「心の目線を上げていこう！」などと、ポジティブ名言の数々を伝授され「金言をいただき…それだけで十分です」と感謝。2人は23年9月にゲーム「モンスターストライク」10周年新CMで共演しており、伊藤は「CMに1度（笑福亭）鶴瓶師匠と…どっちに緊張していいか分からない。怖かった」と振り返った。

トークの途中で、相方の畠中悠（38）が登場し「伊藤って去年、彼女と別れて心に傷を負っているんじゃないか？ 今日、頑張っているけれど、普段はしゃべらない」と“暴露”。伊藤も「お前もその1年前、彼女（井上咲楽）と別れただろ」と切り返した。

2人は、「SABON White Tea Celebration」で手を洗い、畠中は「ずっと、いいにおいがする。手が飛んでいっちゃいそう」と大喜び。伊藤は「いいにおいって、焼き肉の種類しかない」と言いつつも「新しい自分、おめでとう。今日から新しいオズワルド」と宣言。畠中も「（良い香りで）メロいコンビになるんじゃないか」と胸を張った。