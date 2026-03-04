定年の引き上げや再雇用制度の普及を背景に「年金繰下げ受給」への注目度が高まっています。65歳以降も働く人が増えたことで、その間は給与所得でやりくりしつつ、受給総額を増やすために繰下げを選択する人も増えているようです。しかし、年金の繰下げにはいくつか注意点があることはご存じでしょうか。70歳男性の事例をもとに、年金繰下げ受給の注意点をみていきましょう。

あれ？…「年金の繰下げ受給」で起きた“思わぬ誤算”

高校卒業以来、地元の中小企業で働いているコウヘイさん（仮名・64歳）。彼は65歳の定年を前に「老後は退職金の一部で住宅ローンを完済して、趣味を楽しみながらのんびり暮らそう」と考えていました。

しかし、64歳の誕生月に届いた「ねんきん定期便」を見て驚きます。記載されていた年金受給見込額を月額に直すと、およそ15万円だったのです。

パートナーはおらず“おひとりさま”のコウヘイさんは、複数の趣味があり、老後は思う存分楽しみたいと考えていました。そのため「これで生きていけるのか」と心配になったそうです。

しかし、ねんきん定期便に書かれていた「年金の繰下げ受給」に関する説明を読んで、その心配は軽減されました。

「70歳まで繰り下げれば21万3,000円か……これなら大丈夫そうだ」

そして、約5年後……70歳になったコウヘイさんは、年金支給日に立ち寄った銀行ATMの前で、通帳を片手に顔をしかめていました。

なんと、振り込まれていた年金が、期待していた額より6万円近くも少なかったのです。

「あれ？ 月に約21万円だから、42万円は振り込まれるはずじゃないのか……？」

「年金繰下げ受給」とは

公的年金は原則65歳から受け取れますが、希望すれば60歳から早めに受け取ることも（繰上げ受給）、66歳以降に遅らせて受け取ることも（繰下げ受給）可能です。

繰下げ受給は、1ヵ月受給を遅らせるごとに0.7％ずつ年金が増額され、コウヘイさんのように5年繰り下げた場合には42％、上限である75歳まで10年繰り下げた場合には84％増額となります。

■5年繰り下げた場合（70歳から受給開始）

0.7％×60ヵ月＝42％増額



■10年繰り下げた場合（75歳受給開始）

0.7％×120ヵ月＝84％増額

待つだけで年金が最大1.84倍になる“お得な制度”として、多くのメディアで紹介されているこの制度ですが、見落としがちな注意点があります。

「年金繰下げ受給」の落とし穴

それは、繰下げで増える年金はあくまで「額面」であって「手取り」ではない、ということです。

日本の税制は、収入が増えるほど税率が高くなる「累進課税」です。年金額が増えると税率が上がるだけでなく、「介護保険料」や「国民健康保険料」（75歳以上は「後期高齢者医療保険料」）も所得に応じて跳ね上がるため、額面ほど手取りは増えません。

今回の事例においても、たしかに年金は5年繰り下げた分42%増額されていたものの、コウヘイさんは税金や社会保険料の負担増を計算に入れていませんでした。

「冷静に考えれば当たり前の話ですが、楽しみにしていただけに正直ガッカリです……」

繰下げ受給を選択→医療費負担が「1.5倍」になる可能性も

また、支出面にも影響する可能性があります。

70歳以上75歳未満の「医療費」の窓口負担は原則2割ですが、所得が高い「現役並み所得者」は3割負担になります。もともと年金が多い人が繰下げによってさらに所得が増えた場合、窓口での負担額が1.5倍になってしまった……というケースも実際に起きているのです。

一方、年金が少ない人も注意すべき点があります。それは「優遇制度を失うリスク」です。

住民税非課税世帯であれば、介護保険料が大きく軽減されるほか、医療費の自己負担や高額療養費制度の上限も低く抑えられます。通院や入院が多い高齢者にとって、これは見逃せないメリットでしょう。しかしこの優遇が適用されるかどうかは、前年の所得に基づく住民税の課税状況で決まります。

厚生労働省「令和5年（2023年）国民生活基礎調査の概況」によれば、65歳以上の世帯のうち、約38.1％が住民税非課税世帯です。地域によって異なりますが、都心部で65歳以上・単身・年金収入のみの場合、収入がおおむね155万円以下であれば「住民税非課税世帯」に該当します。

ところが、年金を繰り下げて受給額が増え、このラインをわずかでも超えてしまうと「課税世帯」となり、こうした優遇を受けることはできなくなるのです。

このように、状況によっては「年金が増えても家計全体ではむしろ損になる」という事態に陥りかねません。

額面は「42％増」だが…手取りはいくら増える？

では最後に、厚生労働省の統計データを用いて「年金シミュレーション」をしてみましょう。

厚生労働省「令和6年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、老齢年金の平均受給額は月額約15万1,142円（基礎年金を含む）となっています。

平均的な受給額の人が受け取り開始時期を変更した場合、額面と手取りはどのように変化するのでしょうか※。

※ 東京都在住、単身世帯、年金収入のみを想定したFP試算例。あくまで概算であり、個別の状況（扶養家族の有無、各種控除、居住自治体の保険料率等）により実際の金額は異なる。

［図表1］年金額の「額面」の変化 出所：各資料をもとに筆者作成

［図表2］年金額の「手取り（控除後）」の変化 出所：各資料をもとに筆者作成

図表1と2のとおり、65歳から70歳まで5年間繰り下げた場合、額面では年間76万2,000円（42％）増えます（図表1）。しかし、手取りベースでは差し引かれる税金や社会保険料が増えるため、増加額は年間56万5,000円（約34％増）にとどまることがわかります（図表2）。

年金の繰下げ受給は、長生きリスクに備えるための有効な制度であることに変わりはありません。

しかし、「額面どおりにもらえる」と思い込んでいると、老後の資金計画が狂ってしまう恐れがあります。年金の繰上げ・繰下げは一度請求すると撤回できないため、「手取りベース」のシミュレーションをしたうえで慎重に判断しましょう。



ファイナンシャル・プランナー

株式会社FAMORE

山原美起子