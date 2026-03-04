NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜稲葉山城は堕ちる＞次回『豊臣兄弟！』予告。信長に攻め込まれた龍興は半兵衛に救いを求めるが…

３月１日に放送された第八回「墨俣一夜城」で、美濃・墨俣にて斎藤軍と激突することになった藤吉郎・小一郎たち。

その回のタイトルに、もう一つの意味が隠されていたのでは、という指摘が視聴者の間で話題になっています。

＊以下第八回のネタバレを含みます。

＜第八回のあらすじ＞

小一郎(仲野太賀)らは墨俣へ出陣。

だが信長(小栗旬)の真の狙いは墨俣ではなく、美濃三人衆の一人・安藤守就(田中哲司)が守る北方城だった。



藤吉郎(池松壮亮)は、美濃国主・斎藤龍興(濱田龍臣)の目を北方城から逸らすための捨て石と承知の上で、墨俣に砦を築く大作戦に着手する。

一方、直(白石聖)は、小一郎と夫婦になる許しを得るため中村に戻る。意外にも父・喜左衛門(大倉孝二)から手厚く迎えられるが…。

囮となった墨俣砦

墨俣に短期間で砦を築くことに成功した藤吉郎たちでしたが、夕方に入り、美濃の三人衆・氏家直元率いる斎藤軍の総攻めを受けることに。

藤吉郎や正勝は必死に応戦しますが、ついに馬防柵が破られ、砦には敵が流れ込んできます。

その様子を見て「ここまでか」と呟いた藤吉郎。正勝に合図を送ると、一斉に砦から撤退。川に用意していた筏に乗り込みます。

すると砦をまじまじとながめて「この城のことを覚えておる者がこの先、どれほどおるであろうのう」と呟いた藤吉郎。

「たった一夜であったが、お主らと共に造ったこの城のこと、わしは生涯忘れぬ。よき城であった！」と、涙を浮かべながら正勝たちへ伝えると、用意していた油桶に向けて火矢を放ちます。

すると、墨俣砦はあっという間に炎に包まれ、混乱する斎藤軍を前に、藤吉郎たちは筏に乗って墨俣を去るのでした。



この世を去った直

一方、裏をかいて北方城に入った小一郎たちでしたが、その策は竹中半兵衛に見抜かれており、斎藤軍の安藤守就に囲まれてしまいます。

なんとか窮地を脱して藤吉郎と合流した小一郎。命からがら戻った屋敷で待っていたのは横たわる直の姿でした。

結婚の報告をするべく中村に戻るも、そこで農民たちの争いに巻き込まれ、結果的に子どもを助けた代わりに命を落とした直。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

現実を受け止めきれない小一郎は、直が手渡した握り飯のおかげで命拾いしたことなどを報告します。

最後に小一郎が慟哭しながら「何やっとんじゃ このたわけが！」「直起きとくれ！」と叫んだところで静かにドラマは幕を下ろすのでした。

視聴者の感想

正勝率いる川並衆の力を得て、墨俣に短期間で砦を築いた小一郎たち。

やがて斎藤軍が攻め込みますが、事前に仕掛けていた油を使い、一矢報いることに成功。撤退後、砦は炎に包まれますが、その光景を前に藤吉郎はこれを“ 一晩で消えた城 ”と語り、正勝らの働きとともに墨俣砦を称えました。

一方、物語冒頭から幸せな未来を予感させていた小一郎と直。しかし祝言を前に、直は帰らぬ人となります。

城持ちになるという藤吉郎の夢。直と夫婦になるという小一郎の夢。どちらも一度は手が届きかけながら、まるで一夜の出来事のように儚く失われていきました。

その展開を受け、回タイトル＜墨俣一夜城＞が“一夜にして消えたもの”の象徴として重なって見えた視聴者も少なくなかったようです。

実際、SNSでは「一夜で焼け落ちた墨俣城と、ほんの一夜のような幸せな時間を過ごした小一郎と直の暮らしが、この「墨俣一夜城」にかかってるなら本当に残酷なんよ…（褒めてる）」「ああそうか、小一郎と直の幸せな夫婦生活も一夜の夢だったということか 」「『白無垢を着る』という夢と『一国一城の主となる』の夢が一夜にして終わるという墨俣一夜城回。幸せが崩れるのは一瞬。」「墨俣一夜城の解釈が＜一夜で建てた城＞以上の＜一夜だけの自分のお城＞の意味が着くものだったのも お直様のところも全部良かった」といった声がみられていました。

