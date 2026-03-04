「日本シリーズは阪神VS日ハム」“エモやん”が2026シーズンを大予想！ サブロー監督の“昭和の猛特訓”を絶賛「すばらしい！令和の練習が一番古い」

WBCもいいけれど、日本のプロ野球だってあと3週間で開幕だ。今年はいったいどんなシーズンになるのか。“エモやん”こと江本孟紀氏に今年のシーズンを好き放題占ってもらった。〈前後編の後編〉

「今年の日本シリーズは阪神対日本ハム」

――まずは昨シーズンのお話から。セリーグでは阪神が独走での優勝でした。

江本孟紀氏（以下、同） 俺は阪神が優勝だと予想してました。じつは最初、巨人が1位で阪神を2位予想にしてたんだけど、ドジャースとカブスのプレシーズンゲームで阪神が連勝して巨人が連敗したでしょ。それで開幕直前に順位を変えたんです。巨人はガタガタのままシーズンに入って立て直せなかったね。

――しかし、その阪神も日本シリーズでは完敗。ソフトバンクが5年ぶりの日本一に輝きました。

あそこは4軍まであって選手層がめちゃくちゃ厚い。だから、「あんたは1年間がんばって3割打ちなさい」じゃなくて「あんたが一番調子いいときだけ3割打ちなさい」って起用ができる。投手もそう。ソフトバンクの選手は季節労働者って感じ。

開幕当初はコケたけど、かみ合い始めるとやっぱり他のチームじゃ敵わない。ソフトバンクのキャンプに行ってメンバー表を見ると、選手の何倍もの数のスタッフの名前が書いてあるんだよ。俺に言わせればその8割のスタッフはいらないけど（笑）、それだけコストをかけられるチームってことだよね。

――日本ハムも貯金26とがんばりましたが……。

普通なら優勝しても全然おかしくなかったと思う。先発完投数がこの2年でトップっていうのがいいよね。やっぱり野球の本質はそこだから。ピッチャーが変わるとゲームの流れも変わる。それなのに、分業制なんて古いシステムをいまだにやっとる球団が多いこと。

――伊藤大海投手は6完投とリーグトップ。しかし、今季の伊藤投手はWBCに選ばれているので、そこでがんばっちゃってシーズンに影響しないか心配ですね。

WBCは準備期間だと思って適当にやればいい。でも伊藤は一生懸命やっちゃうタイプだから、日ハムの首脳陣が「本番は3月27日のシーズン開幕だよ」と言い聞かせないとダメだな。

――今年のパリーグの順位はどう予想しますか？

去年は日ハム1位、ソフトバンク2位にして、それは今のところ今年も同じかな。それで阪神対日ハムの日本シリーズになると思う。理由はただひとつ、そのカードが見たいから。でもソフトバンクは相変わらず巨大戦力だし、その実現性は高くないかもしれない。

昭和が一番新しくて令和が一番古い

――セリーグについて。日本シリーズに進出すると予想された阪神は今年も盤石ですか？

いや、そんなことはないよ。去年は何も特別なことをせずに、岡田（彰布）の遺産でやってれば、追いかけてくるチームもいないし勝てた。でも今年は例えば、サトテル（佐藤輝明）とか主力に1人2人故障が出ると歯車が狂ってきそう。ただでさえ石井大智がアキレス腱断裂で今季厳しいんでしょ。

――続いて13年連続で日本一を逃し、球団ワースト記録を更新している巨人。問題はどこにあるのでしょうか？

とにかく打てないよね。それなのにブンブン振り回す野球をするわけ。V9の時は“王・長嶋”がいてもそんな野球はしなかった。今年は打てるやつがいないんだから徹底して1点を取りにいく細かい野球をするしかない。

ピッチャーはそんなに心配ないんだけどね。戸郷（翔征）は俺が見た感じ今年は大丈夫。今年復活できなかったらもう終わり。独立リーグに行きなさいと。

――ネット上では春季キャンプでの阿部慎之助監督のバント信奉っぷりがネタにされてます。

もっとやらせたほうがいいよ。阿部は今季が3年契約の最終年だから好きにやっていい。

――昨年下位チームの話題ですと、パリーグ最下位のロッテはサブロー監督が就任。“昭和の猛練習”をモットーに掲げています。

すばらしい。昭和が一番新しくて、令和が一番古いからね。それなのにみんなすぐに「それは昭和だから～」とか言いたがる。

―― 一方で、ヤクルトは今年もケガ人が絶えません。なぜなんでしょう？

あそこは一番練習をしたがらない球団だからね。練習をしないから故障をする。故障しないために練習するのにヤクルトは逆。練習をすると故障すると思ってるんだよ。

俺の法政大学の後輩で今年ドラ1の松下歩叶（あゆと）だって、肉離れですでに離脱。激励したばっかりなのに何をやってるんだ。バカ野郎でしょ。

いずれにしても、ヤクルトはピッチャーがいないし、今年も厳しいね。

DH導入、7イニング制…変わりゆく野球に思うこと

――今年からバンテリンドーム ナゴヤに「ホームランウィング」が設置。球場が縮小化傾向にあります。

やったほうがいいよ。広い球場をつくったって、そこでホームランを打つ能力がある選手がいないんだから。やっぱり野球はホームラン。

俺が阪神にいたときは甲子園にラッキーゾーンがあったんだけど、王（貞治）さんと田淵（幸一）さんがホームラン争いしてると、田淵さんにホームラン王を取らせるために91メートルだったフェンスがさらに前にきてたからね（笑）。

――ホントですか⁉（笑）

後楽園なんて俺のときは85メートルくらいしかなかったから、マウンドに上がると後ろを見なかったよ。見ちゃうとすぐ目の前にフェンスがあって、投げるのが怖くなるから（笑）。

そんなところで投げるんだからピッチャーもゴロを打たせたりとか技術が必要になるよね。今のバッターは無駄な筋肉つけて振り回すから、ピッチャーとしては簡単。まぁ、そいつらのために球場が狭くなってるってことでしょ。

――変わりゆく野球でいうと、来年からセリーグでもDHが導入されます。

ますます三拍子揃った選手が少なくなっていくね。DHって本来は守れない、走れないけどでかいのを打てる選手のためのポジションだけど、今の日本にホームランバッターなんていない。守備してナンボみたいな選手がDHになるだけじゃないの。

――さらに高校野球では、“7イニング制”導入が議論され始めています。

論外だよ。（夏の甲子園を主催する）朝日新聞の暇なやつが言ってるだけ。もし実現しちゃったら、プロ野球の球団は高校生を指名しなくなるよ。9回を投げる体力がないし、自分たちでそういう選手を育てる能力がないんだから。

この前、マラソンの瀬古（利彦）さんと対談したときに、「マラソンを42.195キロから35キロにしますか？」って聞いたら「アホか」と返されたよ。それと同じことをしようとしてる。

野球をやったことないやつらが、わけのわからないことを言いだす。野球の本質を変えるんじゃなくて、10イニングでも20イニングでも投げられる投手を育てるべきだね。

――変わらぬエモやん節、ありがとうございました。開幕が待ち遠しいです！

取材・文・撮影／武松佑季