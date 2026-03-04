「異常なし」に安心して10年スルーしてた健診データをAIに投げたら、未来の健康不安が可視化されて具体的な対策までわかった

せっかく健診を受けても、忙しそうな病院では思うように質問もできず、専門用語に挫折して「ま、いっか」で終わる--だが、これまで眠っていた10年分の健診データを、AIで“比較できる形”に変えてみたら、大きな変動やゆるやかな悪化が見えてきた。身体の過去データをAI活用によって予防につなげるワザを紹介する。



【画像】節約プランを練るのにも役だつAI





新刊『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた』より一部抜粋・再構成してお届けする。

「異常なし」見て思考停止。10年分のデータが死蔵中

健康診断の結果が届くと、とりあえず「異常なし」の文字を探してホッとする。そんな毎年の恒例行事、ありますよね。でも実は、数値の意味をちゃんと理解しているかと言われると、正直自信がない。「LDLコレステロール」「γ-GTP」……。聞いたことはあるけれど、何がどうなるといいのか悪いのか、ぼんやりしてる。



しかも今年と去年で数値がどう変わったのか、比較する気力もなくて、結局ファイルにしまい込むだけ。気づけば10年分の検査結果が引き出しに眠ってるけど、一度も比較したことがない。「このまま放置していて大丈夫」という不安だけが、なんとなく胸にくすぶり続ける。



でも流れ作業の健診センターで、忙しそうな医師を呼び止めてまで質問するのも気が引けるし、ネットで調べても専門用語ばかりで頭がパンク。結局また来年も「ま、いっか」になっちゃうんですよね。

〈Geminiに聞いてみた!〉

USER

〈2017-2026診断結果のPDFデータを添付〉

これは私の過去10年間の健康診断の結果です。単年の「A判定」「B判定」ではなく、10年間の「数値の推移」を分析してください。

【変化の傾向】年々悪化している、または変動が激しい項目はありますか?

【将来のリスク】今のペースで変化し続けると、将来的に心配な数値はどれですか?

【対策】このデータを見て、医師に相談すべきことや、生活習慣で変えるべき点があればアドバイスしてください。（※一つにまとめず複数ファイルを送っても大丈夫）

Gemini

10年分のデータを確認しました。全体的には「異常なし」の範囲ですが、以下の点でゆるやかな変化のトレンドが見られます。

1 空腹時血糖値の上昇

10年前は85mg/dLでしたが、年々少しずつ上昇し、今年は98mg/dLになっています。まだ基準値内ですが、今のペースが続くかどうかを含め、今後も推移を確認していく必要がありそうです。

2 アドバイス

急激な悪化ではありませんが、代謝が落ちてきているサインかもしれません。日々の体調や主治医の方針も踏まえつつ、「ベジファースト（野菜から食べる）」や「食後の軽い運動」を意識すると、血糖値のトレンドを変えられる可能性があります。（※Geminiは画像内の文字を読み取る精度が比較的高い。※自分ではなかなか気づかない数値の変化を教えてくれる）

眠っていたデータが自分を守る「使える知識」に

断片的なデータも、時系列で並べるとパターンが見えてきます。「点」ではなく、「線」で傾向を見ることで、健康への意識が「今の状態」から「将来の予防」へとシフトします。専門用語をかみ砕いてくれるので、自分の体調を言語化しやすく、医師への相談もスムーズに。最終的な判断は医師に委ねますが、受け身だった診察が、疑問を解消するための場へと変わり、眠っていたデータが、自分を守るための知識に変わりました。



【ポイント解説】

POINT1 複数年のデータをまとめて渡す

（または撮影）して渡すのがコツです。面倒なExcelへの手入力は不要になります。AIは画像を読み解き、項目ごとの数値を時系列で並べ直す作業をしてくれるため、「3年前から急に数値が変わった」といった、人間が見落としがちな長期的な変化の兆候を見つけ出しやすくなります。



POINT2 「傾向（トレンド）」を聞く

「今の判定」は結果用紙を見ればわかります。AIにあえて聞くべきは「悪化のペース」や「変動の激しさ」といった推移です。「まだA判定だけど、数値は毎年悪くなっている」という気がつきにくい変化を早めに見つけることで、将来を見据えた予防行動につなげやすくなるでしょう。気になる変化があれば、医師にも相談して確認することが大切です。



POINT3 医師への質問リストを作らせる

「この結果を持って病院に行くなら、医師に何を確認すべきか」を整理する手がかりとして、AIに相談してみましょう。漠然とした不安をそのまま伝えるよりも話す内容の焦点が定まり、限られた診察時間を有効に使うことができます。医師との対話もスムーズになり、疑問や不安をその場で解消しやすくなります。

基準値内の予兆に気づく。点ではなく線で見る健康管理

多くの人は「A判定＝健康」と安心しますが、実は数値が年々悪化している場合もあります。AIは一般的な基準値との比較だけでなく、過去の自分との比較から「あなた個人の傾向」を整理してくれます。「まだ大丈夫」という油断の中に隠れた、小さな変化の兆しに気づき、必要に応じて医師に相談する視点を与えてくれるのです。

〈こんなときにも使える!〉

3年分の電気代を可視化。手入力ゼロで「グラフ」作成

USER

〈2022-2024電気代のjpgデータを添付〉

これは我が家の過去3年間の電気代です。画像から「年月」と「請求額」を読み取って、表にまとめてください。さらに、3年間の推移がひと目でわかる「折れ線グラフ」を作成して表示してください。（※「Excelへの入力」という一番面倒な作業が省ける）

Gemini

画像を読み取り、データを抽出しました。

3年間の電気代の推移をグラフにしました。 ●冬の負担が圧倒的:5人家族の場合、やはり冬場（1月・2月）の給湯や暖房による消費が激しく、使用量は夏場の1.2倍程度ですが、電気代は燃料費調整額の影響を受けやすく、年間でもっとも高い出費になっています。

●2023年の価格高騰:青い棒（使用量）は2022年と2023年でそこまで変わっていないのに、赤い線（金額）が2023年1月に突出しています。これは、当時の燃料費高騰や電気料金の値上げなど、社会情勢の影響を反映している可能性があります。

●夏のピーク:8月も山になりますが、冬ほどではありません。ただし、近年の猛暑により2024年の夏は使用量が落ちておらず、秋口（9月・10月）までエアコン使用が響いている様子がグラフから読み取れます。（※3年分を重ねて見ると、季節ごとの傾向がわかる）

文／宮崎真理 写真／PhotoAC

『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた』（扶桑社）

宮崎真理

2026年3月1日

1,760円（税込）

176ページ

ISBN： 978-4594101909

＼1000日間、使い倒して厳選した60の活用例／



＼3児ママが“本当に使えたこと”だけ集めました／



「今日の夕飯どうしよう」

「明日のおでかけ、行き方調べなきゃ」

「え、洗濯機がエラー!? 説明書どこだっけ……」



家事や子育ては、小さな判断の連続。

一つひとつは些細なのに、夕方にはもう考える力が残ってないーー



この本で紹介するのは、

AIをあなたの暮らしに呼んで、日々の余白を増やす方法です。



難しい知識や操作は必要ありません。

思いついたことを、そのまま話しかけるだけ。



「あぁ、どうしよう」「めんどくさい」を

気合いで乗り切る代わりに、AIを使ってみませんか？



＜こんなあなたに＞

□夕方には頭が疲れ切っている

□もう少し、心に余裕のある毎日を送りたい

□家事をもっとラクに、子育ては丁寧に向き合いたい

□「今日なに作る？」で思考が止まる

□家事や暮らしのモヤモヤを、一人で抱えがち

□調べても情報が多すぎて、結局決められない

□子どもの「今すぐやりたい」に、余裕を持って向き合いたい

□正解よりも「わが家に合う答え」がほしい

□AIが気になるけど、難しそうで手を出せていない



＜内容（抜粋）＞



【Step1 手が止まる瞬間に、AIを呼ぶ】

・夕飯の献立が浮かばない 献立づくりの重圧を手放し「考える」から「選ぶ」へ

・エラーで止まる洗濯機の謎 取説を探さなくても、話せば次が見えてくる

・謝罪メールが書けない 感情と事実を整理すれば 冷静に誠実に伝わる文に



【Step2-1 暮らしの小さな迷いを、AIに預ける】

・比較サイト、選べず溺れる 捨てる条件あえて決めれば 私にとっての正解が浮かぶ

・30分こするも落ちない汚れ 根性ではなく化学で解く 掃除がたちまち実験に

・違いがわからない商品 スペック表を比較させれば 選ぶ基準が見えてくる



【Step2-2 AIに聞いて、子育てを前に進める】

・子連れ外出のルート検索 GoogleMapの“最適”よりも 我が家にとっての正解を

・週末のおでかけ先、兄弟の誰かがいつも我慢 みんなが楽しめる選択は？

・子どもが撮った謎写真 スマホの肥やしが 世界に一つのぬり絵に



【Step2-3 子どもの学びも、AIと一緒に】

・寝る前に明日のテスト発覚 範囲ページを撮って送れば 一瞬で模擬テスト完成

・楽しかったで終わる日記 AIが聞き手になると 思い出が言葉で溢れ出す

・説明が難しい算数の難問 動く図をその場で作れば 見た瞬間に子どもが納得



【Step3 AIに暮らしの一部を任せてみる】

・学校に習い事… 地味に疲れる予定の手入力 カレンダー連携で手放せる

・図書館の本の返却期限 調べる作業を代行させる ついに叶った、解放の日

・我が子の興味をそそる学習ポスターを貼りたい！ ニッチな図解が数分で完成

・デスクトップ散らかり放題 言葉で指示して整理したら 視界スッキリ頭も軽い