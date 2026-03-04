“兵役”で発症した手首のケガから復帰 米通算2勝の27歳が“ニュースタイル”で登場
＜アーノルド・パーマー招待 事前情報◇3日◇アーノルド パーマーズ ベイ・ヒルC&L（米フロリダ州）◇7466ヤード・パー72＞ 昨年フェデックスカップを27位で終えた米ツアー通算2勝のイム・ソンジェ（韓国）が、今週5日開幕のシグネチャー・イベントで、昨年10月に日本で開催された「ベイカレントクラシック」以来、約5カ月ぶりの実戦復帰を果たす。
【写真】マルボンゴルフのウェアは洗練されてかっこいい！
事の発端は、今オフ。27歳のイムは、韓国に戻り「3週間の兵役義務」を果たした。現在も韓国では韓国国籍を持つ18歳?28歳の成人男性に18?21カ月の「兵役義務」を課している。ただし「五輪の金メダル」、及び「アジア大会の金メダル」を獲得すると『兵役免除』に。イムはキム・シウーとともに戦った2023年のアジア大会ゴルフで男子団体戦で韓国が金メダルを獲得し、そろって「兵役義務」となっていた。しかしながら「免除」といってもフルの兵役義務は課されないものの、約3週間のブートキャンプ的な活動やコミュニティサービスを行うことが必要。昨年末に韓国に戻ったイムはそのキャンプに参加。そしてコミュニティサービスの一環として「ゴルフクリニック」を行ったのだが、このクリニック中に右手首の痛みが発症し、最終的にシーズンインが約2カ月近く遅れる事態となった。当初は今月末の「ヒューストン・オープン」からの復帰を予定していたが、シグネチャー・イベントの「アーノルド・パーマー招待」への参戦に前倒ししたことが報じられた。3日（火）に開催コースで練習する姿が確認されたが、その様相はこれまでから“変化”。「マルボンゴルフ」を着用していた。マルボンゴルフはロサンゼルス発祥のストリートカルチャーをルーツに持つオシャレなゴルフウェアで、元世界ランキング1位のジェイソン・デイ（オーストラリア）や、女子世界ランキング3位のチャーリー・ハル（イングランド）が契約選手を務める。イムがすでに契約を締結しているかは不明だが、少なくとも今週はニュースタイルで復帰戦に挑む。（文・武川玲子＝米国在住）
ゴルフ情報ALBA.Net
