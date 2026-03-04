アイナ・ジ・エンド、3・28都内近郊でフリーライブ開催決定 「学生」「男性」「女性」限定ライブも
アイナ・ジ・エンドが28日に都内近郊でフリーライブ『宴じゃ！〜出航前の大宴会〜』を開催することを発表した。
【全身ショット】さすがです…すらりとした美脚を見せつけたアイナ・ジ・エンド
明らかになっているのは、都内近郊という情報のみ。昨年9月にも新宿・歌舞伎町にてフリーライブを行い多くの人を熱狂させたアイナだが、今回はどの街を熱狂の渦に巻き込むのか、続報を待ちたい。
公式ファンクラブ内の「アイナ荘official shop」で25日に発売される映像作品『AiNA THE END "nukariari"』（初回生産限定）を予約した人の中から抽選で、フリーライブの優先エリアへ招待することも決定。詳細は公式サイトで確認できる。
また、自身初となる全7都市を回るアジアツアー『AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -』の前夜祭として、4月6日、7日の2日間にわたり、東京・恵比寿LIQUIDROOMにてライブ『PICNIC前夜祭』を開催することも発表した。
『PICNIC前夜祭』は計3回の公演となり、「学生限定公演」「男性限定公演」「女性限定公演」として開催され、幅広いファンたちにアジアへの意気込みを届けるライブとなる。
■『PICNIC前夜祭』概要
会場：東京・恵比寿LIQUIDROOM
日時：
4月6日（月） 〜学生限定〜 開場／開演 18:30／19:30
4月7日（火） 〜男性限定〜 開場／開演 14:00／15:00
※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定
4月7日（火）〜女性限定〜 開場／開演 18:30／19:30
※アイナ・ジ・エンド公式ファンクラブ「アイナ荘」入会者限定
