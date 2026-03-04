宇宙新興企業スペースワン（東京）は４日、和歌山県串本町の同社発射場「スペースポート紀伊」で同日予定していた小型ロケット「カイロス」３号機（全長１８メートル）の打ち上げを中止すると発表した。

同社は同日午後に記者会見し、詳しい中止理由などについて説明するという。

同社は打ち上げ予定時刻の午前１１時に合わせて準備を進めていたが、午前１１時過ぎに急きょ、中止を公表した。同社の担当者は「打ち上げの３０秒前に安全システムが作動した。機体の故障ではない」と話した。

３号機の打ち上げは当初２月２５日の予定だったが、天候を理由に２回延期していた。新しい打ち上げ日程については、決まり次第、知らせるとしている。

３号機には、民間企業や台湾の宇宙機関などの小型人工衛星５基を搭載。衛星を予定の軌道に投入できれば、民間企業単独で開発したロケットとして国内初となる。

◇

和歌山県内２か所に設置された見学場では、午前１１時に合わせてカウントダウンが行われたが、カイロス３号機が上空に飛び立つことはなく、数分後に「中止」を伝えるアナウンスが流れた。会場には計約６００人が詰めかけていたが、「え〜」「またか」などと落胆や戸惑いの声が上がった。

３日の仕事が終わった後に自家用車と列車を乗り継いで那智勝浦町の見学場を訪れたという川崎市の会社員（４２）は「中止は残念。態勢を立て直して再チャレンジしてほしい」と話した。