タレントの若槻千夏（41）が、3日深夜放送のテレビ朝日「若槻千夏のうるさい心理テスト」（深夜2・36）に出演。人気タレントの目撃談を語った。

同番組では、理想の弟のタイプで分かる心理テストを実施。子犬系、インテリ系、スポーツ万能系、お調子者系という4つの選択肢に、ゲスト出演したタレント・指原莉乃は「もうこれは決まってます」と即決。子犬系を選んだ。

その心理テストは「甘え方のクセが分かる」というもので、指原は「甘えるとネコになるタイプ」と判定された。「相手のために尽くしたい、支え愛タイプ」との解説に、プライベートでも親交のある若槻は、心当たりがあるのか「支えて来た！」と声を上げた。

これに指原は苦笑いしながら「元カレと歩いてたんですよ」と回想。「それを若槻さんのお子さんに見られてて」と振り返った。若槻は「さっしーが男の人と歩いてたよ」「どんな人？」「変な人」と子供との会話を再現しながら、「言ってた。“話し掛けられないぐらい変な人”って」と爆笑。指原は「変じゃない！変じゃないけど、たしかにその時の人は年下とかが多かったかも」と笑っていた。