170人以上のJリーガーらプロ選手を輩出してきた大学サッカー界の名門・流通経大サッカー部に不祥事が勃発した。部員の違法薬物使用疑惑に対して簡易検査などを行ったところ、陽性反応者1人を含む5人が「大麻リキッドの使用を認めた」として昨3日、流通経大の片山直登学長が陳謝した。

流通経大は現在サッカー部の活動を無期限の休止とし、中野雄二監督も職務停止となっている。

同大サッカー部は全日本大学サッカー選手権2回、総理大臣杯3回の計5回の全国制覇を誇る強豪。Jリーガーの宝庫と呼ばれ、現代表では22年カタールW杯で活躍したMF守田英正（30=スポルティング／ポルトガル1部）が在籍していた。

今回の「液体状の大麻リキッド」は乾燥大麻よりも濃度が高く、急性中毒や依存症のリスクが高いとされる。主に電子たばこで吸引する手軽さもあり、若い世代の摘発例が目立っているという。

「かつての筑波大のように1学年の部員20人以下というところもあるが、大半の強豪大学には1学年50人前後が在籍している。監督やスタッフの目も1、2軍以下の選手には行き届きづらいというのが現状です」とサッカー関係者がさらにこう続ける。

「流経大サッカー部は1〜6軍に分けられ、注目されるのは2軍まで。3軍は茨城県社会人リーグに参戦して4〜6軍は体育会と同好会が入り交じった＜インディペンデンス＞というリーグ戦でプレーしている。流経大のサッカー部員は、3棟ある龍駿寮という寮で共同生活を送っている。その中で多少時間のある3軍以下の部員たちが、一般学生のノリで違法薬物に手を出すようなことがあっても、驚くべきことではないかもしれません。200〜300人の部員を抱えるサッカー強豪大学にとって、流経大の違法薬物事件は他人事ではないでしょう」

名伯楽として知られる中野監督は、寮の隣に家族で引っ越して「毎朝のように寮に顔を出して部員とコミュニケーションを取ったり、元気のない選手に『悩みがあったら家に来なさい』と声をかけていた」とは前出の関係者。それでも違法薬物問題が起きた。大学スポーツ界にとって根の深い問題である──。

