テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は４日、侍ジャパンがワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）連覇に向けた３日の強化試合で阪神を５―４で破ったことを報じた。

阪神戦でドジャース・大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、２点リードの５回先頭で迎えた第３打席に代打・佐藤輝（阪神）が送られ、途中交代し２打数無安打だった。前日から５打数無安打で、ＷＢＣ前最後の実戦を終えた。

スタジオには、横浜、ソフトバンク、ヤクルトで活躍しＷＢＣに３回出場した内川聖一氏がゲスト出演。大谷は２日のオリックス戦では「２番」だったが、打順が変更になったことについて、内川氏は「近藤選手が打ったことで、大谷選手を１、２番どちらでもいけることが確認できたのは収穫。鈴木選手、吉田選手のコンディションがいいので隙のない打線が組めるようになった」と解説した。

さらに大谷の調子について「バットを積極的に振る姿勢が見えた。バッティング練習を公開しないのは、いつものことで本番モードに入っている。昨日、２打席で交代したが、本人的に調整ができていたからでは」と指摘した。