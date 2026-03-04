分かってはいるが二の足を踏んでしまう……。健康長寿への第一歩が「歩行」にあるとは知りつつ、いざウォーキングを実践しようとすると面倒くさい。だが、そんな人でも大丈夫。80代の現役健康インストラクターがシニアに向けたウォーキング術を指南する。【石田良恵/女子美術大学名誉教授】

【写真を見る】80代の現役健康インストラクターが欠かさない食材とは

「ここでグズグズなどしていられない」

いまから5年前の1月のことでした。十分気を付けていたはずなのに、バスを降りた1歩目で凍結した路面上で転倒し、当時78歳だった私は第1腰椎を圧迫骨折してしまいました。

路上で倒れたまま、起き上がるどころか体を動かすことすらできず、救急車で運ばれて即入院。お医者さんの診断では1カ月の入院を要するとのことでした。

石田良恵名誉教授

転んで骨折し、歩けなくなって要介護状態に……。高齢者の“あるある”です。

「運動生理学を専門とする私が、まさかこんなことになるなんて……」

人間にとって最良の薬

しかし、落ち込んでいる暇はありませんでした。入院患者さんを見渡せば、私と同じような高齢女性たちが口を開けて日がな一日ボーッとベッドで寝ていました。ジッとしていたら、私もこうなってしまうのではないかと焦りました。そうなってしまったらとんでもないと考え、ベッド上でも筋トレをしたりして、結果的に2週間で退院することができました。

おかげさまで、間もなく84歳を迎えようとしているいまも、私が健康の基本中の基本と考えている「散歩＝ウォーキング」を、以前同様に楽しむことができています。

ヒポクラテスは言いました。「歩くことは人間にとって最良の薬である」と。実際、高齢になっても歩き、体を動かしていたことによる“貯筋”のおかげで、私は早期退院でき、いまも人生を楽しめているのだと思います。

以下、私自身が助けられた「高齢者のウォーキング術」を紹介していきたいと思います。

〈保健学博士で女子美術大学名誉教授の石田良恵氏は、傘寿を超えても、いまなお週に2度程度、シニア世代に運動指導をしている「現役の健康インストラクター」である。

運動生理学の研究者であるとともに、山登りなども続けている“スーパー高齢者”である石田氏の健康の源、それは圧迫骨折の窮地からも救ってくれた「ウォーキング」「散歩」による体作りだ。

バリバリの現役である石田氏がそのコツを伝授する。〉

結果として歩いている

はじめに、歩くことにどれだけの健康効果があるかについて説明したいと思います。

英国在住の約7万8000人を対象にした研究では、1日平均3800歩前後歩くと認知症のリスクが約25％低下し、9800歩前後になると50％程度まで下がると報告されています。

また、65歳以上を対象にしたイタリアの調査によると、ウォーキングの習慣がある人や普段から体をよく動かしている人は、脳血管性認知症の発症リスクが7割以上も低下することが明らかになっています。

効果は認知症に限った話ではありません。国土交通省の試算では、1日1500歩多く歩くと、年間で約3万5000円の医療費が節約できるとされています。歩くことで血流や新陳代謝などが改善し、さまざまな病気の発症リスクが下がるのです。

そう言われても、この年になってウォーキングなんてとても無理……。私が指導する運動教室に来られる方の中にもそう言う人はいます。暑かったり、寒かったりするのに、わざわざ外に出てウォーキングするのは面倒くさい、と。その気持ちはよく分かります。なにしろ私自身、できるだけ楽をして生きていきたいと思っている人間の一人ですから。

そんな私のような人間でも、なぜウォーキング、散歩を続けられているのか。逆説的に聞こえるかもしれませんが、それは「歩こうとしていない」からです。

ウォーキングしなければ、とにかく歩かなければ――そう考えるとおっくうになる。であれば、歩くことそれ自体を目的としない。これが肝心だと私は考えています。

例えば、これから春にかけてであれば、近くの公園の梅は咲いたか、桜のつぼみはどうなっているかを見に行く。季節の移り変わりを愛（め）でることが目的であって、結果として歩いている。これが「歩こうとしていない」、より正確には「歩くことのみを目的としない」の意味するところです。

正しい歩き方

こうして歩こうとするのではなく、とにかく外に出て環境を楽しもうとすると、初めはほんの数分でも、そのうちに歩ける時間は確実に延びていくでしょう。他の臓器と違って筋肉は何歳からでも鍛えられ、歩いていれば足の筋肉も徐々に丈夫になっていくはずだからです。

ショッピングモールや百貨店に、ウィンドーショッピングをしに出かける。これだって立派なウォーキングです。もちろん、他のお客さんに注意しながらになりますが、空調が効いていて、季節に関係なく歩ける利点もあります。

いずれにしても、歩くこと、散歩することだけを目的にしない。これが継続のコツです。どんな小さな歩みでもいいから、まずはとにかく一歩を踏み出してみてください。

それを理解していただいた上で、歩くことによってもたらされる健康効果をより増大するために大事な点があります。それは、かかとから地面につき、最後にしっかりとつま先で地面を蹴って歩くという「正しい歩き方」です。そうしなければ、躍動感が出ず、スピードを上げて前に進むことができないため、ペタペタとした歩き方になってしまうのです。

三つのテクニック

そして、この「正しい歩き方」をするにあたって意識すべき「三つのテクニック」があります。足底（そくてい）筋群を使うこと、大腿四頭筋を鍛えること、そして五感を働かせることです。

まずは足底筋群について。足裏にある一連の筋肉のことで、普段、この筋肉を意識している人は少ないかもしれません。でも、正しく歩くためには足底筋群の働きが欠かせないのです。地面をしっかり蹴るのに大きな役割を果たす上に、足を踏み込んだ際に地面から伝わってくる衝撃を和（やわ）らげるクッションとしても機能してくれます。足底筋群が衰えている足裏は土踏まずのアーチが崩れ、ひどい場合はいわゆる扁平足の状態になり、ダイレクトに衝撃が体に伝わってしまいます。

足底筋群を鍛えるのにお勧めなのは、まず、床に座って片足の膝を曲げ、足指5本の間にそれぞれ手指5本を絡ませた状態で、足指と手指で押し合いっこをする「手足おしくらまんじゅう」を片足ずつ交代で行うトレーニングです（30秒を両足それぞれ1日3回程度）。また、椅子に座って背筋を伸ばし、やはり片足ずつ、5本の足指で地面をつかむようにギュッと曲げる「足指ギュッと」（秒数、回数は同前）なども効果が期待できます。

次に大腿四頭筋について。太腿の前側の筋肉で、この筋肉がしっかりしていると足を前に出す力や歩く時の安定感が増します。そもそも、膝が痛くて歩けないという人は、この大腿四頭筋が衰え、足が棒のように細くなっている場合が少なくありません。

大腿四頭筋を鍛えるには、背中を背もたれにつけないようにして姿勢よく椅子に腰かけ、胸の前で軽く腕を組みながら、片方のひざを伸ばし床と平行になるまで上げる。これを右足、左足、それぞれ10回行うところから始めてみてください。足を上げる際に、つま先は足首と直角にして真上を向くように気を付けましょう。

四つのポイント

こうして足底筋群と大腿四頭筋を鍛えつつ、続いては歩行時に注意すべき「四つのポイント」を紹介します。

（1）歩き出す前に背筋を伸ばし、よい姿勢になっているかを確認する。

（2）かかとから着地する。

（3）着地したら素早く体重を親指の付け根にある丸く膨らんだあたり（母趾球〈ぼしきゅう〉）に移動させる。

（4）親指を意識して地面を強く蹴る。

以上の4点です。

さらに効果を増すには、大股で歩く（そのためには肘の力を抜き、軽く曲げて前後に腕を自然体で振る）、早歩きとゆっくり歩きを5分くらいの間隔で交互に繰り返す（インターバルウォーキングと言います）を意識するとよいでしょう。

ここまで紹介してきたテクニックやポイントは、単に歩くだけではなく「歩きの質」を高めるための方策ですが、質の高い歩きを継続するために欠かせないのが五感を働かせることです。

繰り返しになりますが、歩くこと“だけ”を目的にしてしまうと、どうしても「日課感」「義務感」が出てきてしまいます。結果、続かない。そうならないように、五感を働かせて何でも楽しむことが大切なのです。

公園に咲く花や、川に来る鳥を見て季節の移ろいを味わう。ショッピングモールや百貨店を歩くのであれば、「このセーターかわいいから子どもや孫に買ってあげたら喜ぶかな」などと心を躍らせてみる（実際は買わなくてもOK）。

街中を歩くのであれば、すれ違う人が大きなカバンを持っていたらその中身やその人の職業を想像してみたり、幼い子どもたちの集団と遭遇したらその子どもの数を数えて「近くに保育園ができたのかしら」なんて思いを巡らしてみたりする。

ゆで卵をストック

このように五感や想像力を働かせて、何でも楽しもうとすれば、ウォーキングや散歩は「おまけ」となり、「結果的に歩いていた」ということにできるはずです。楽をしたい私が、この年でも歩くことを続けられているのは、まさに五感を働かせているおかげです。

「健康のためにウォーキングしなければ」という発想から解放されると、心持ちがとても自由になることでしょう。ウォーキングや散歩の途中に休憩するのだってありですし、バスでちょっと遠出して知らない街を散歩し、帰りには、時にタクシーを使ったって構わないじゃないですか。とにかく楽しみながら、「結果的にウォーキングできていた」を継続することが重要です。

なお、「おまけ」だとしても、歩いていることに変わりはないわけですから、大事な足を守るために靴選びは極めて大切です。なにしろ裸足では歩けません。靴なくしては始まらないのです。多少高価であっても、靴だけは自分の足の形にあったウォーキングシューズを買ってください。注意すべきは、外国メーカーのウォーキングシューズは幅が狭い場合が多い点です。日本人には、やはり多くの場合、国内メーカーの幅広のものの方がフィットすると思います。いずれにしても、ネット購入はもってのほかで、必ず試し履きをしてから買うことをお勧めします。

さらに、いつまでも歩き続けられる体を保っていくには、トレーニングと共に食事も重要です。骨を弱らせないためにカルシウム、またカルシウムの吸収を促進するビタミンDの摂取を心がけてください。そして、筋肉の源となるたんぱく質の摂取も必要不可欠です。

楽をしたい私は、10個パックの卵を買ってきたら、8個くらいはゆで卵にして、冷蔵庫で保管するようにしています。そうしておくと、どんなメニューの時にも、ゆで卵を1個加えることで簡単に良質なたんぱく源を補うことができるので、ぜひ試してください。ちなみに残りの二つは、目玉焼きやスクランブルエッグといったその他の卵料理用に使っています。

90歳を超えた女性が……

トレーニングに食事、そして五感を働かせる重要性をここまでお話ししてきました。それでも、ウォーキングはおっくうでどうしてもモチベーションが湧かないという高齢者に、次の話を紹介したいと思います。

私が運動を指導している人の中に、90歳を超えた女性がいて、その女性は歩いても15分くらいの距離の運動教室に車で通っていました。彼女の太腿を触ってみると、筋肉がほとんどなくまるで骨の棒のようでした。

ところが、歩行訓練などを続けたところ、彼女は歩いて教室に通うようになり、2階の教室に階段を使って上がってくるようにもなりました。太腿を触ってみると、ちゃんと筋肉がついていた。90歳を超えても筋肉は鍛えられるという生きた教材ではないでしょうか。

死ぬまで自らの足で歩き、なるべく介護の世話にならない。それを目指してみなさん、ぜひウォーキングや散歩を楽しんでください。なお、私の夢は85歳でマスターズ陸上の60メートル走にチャレンジすること、そして人生の最後の最後まで歩き続け、自分の足で棺桶の中に入ることです（笑）。

石田良恵（いしだよしえ）

女子美術大学名誉教授。1942年生まれ。保健学博士。89〜90年には米フロリダ大学スポーツ科学研究所の客員教授を務める。身体組成などが専門。高齢者を中心に運動指導を続けている。『一生、山に登るための体づくり』『ボケない散歩』などの著書がある。

「週刊新潮」2026年2月19日号 掲載