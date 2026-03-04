KBO王者の守護神より“日本人助っ人”が好投した現実　「制球難」で「四球地獄」の韓国は本当に大丈夫か【WBC】

不安をあえて無視していて良いのだろうか。

リュ・ジヒョン監督率いる韓国代表は3月3日、京セラドーム大阪で行われたオリックス・バファローズとの強化試合で8-5と勝利した。

韓国は大阪で行われた阪神タイガース、オリックスとの強化試合2連戦で1勝1分を記録し、決戦の地・東京へ向かうことになった。

試合後、リュ監督は「残念な点はない」とキッパリ。「ご存じの通り、所属チームの春季キャンプ前、1月のサイパンキャンプから準備をしてきた。沖縄を経て大阪まで来ながら、準備がすべて終わったと思う。東京へ向かったら、もう戦わなければならない。準備はすべて整ったと考えている。準備した分だけ、東京で良い姿をお見せする」と強調した。

打線は完全に本調子だ。キム・ドヨン、アン・ヒョンミンら若いスラッガーたちの長打が続いている。メジャーリーガーのイ・ジョンフとキム・ヘソン、また韓国系アメリカ人選手のジャマイ・ジョーンズ、シェイ・ウィットコムらも安打を生み出し、打撃感覚を研ぎ澄ませた状態で本番を迎えようとしている。

しかし、リリーフ陣が不安定な状態で戦い抜けるかは疑問だ。2日の阪神戦が終わった後、指揮官は「沖縄の練習試合の時よりも投手たちの流れや球威が良くなったという点で、ポジティブな信号が来ているようだ」と肯定的な反応を見せた。

KBO王者の守護神が1イニングもたず

だが、球威とは別に「制球力」が改善点に上がった。

3日のオリックス戦で、韓国投手陣は実に9つの四球を許した。先発デーン・ダニングは3回3被安打、無四死球、無失点と完璧なピッチングを披露したが、以降のソン・スンギ（2個）、コ・ウソク（2個）、キム・ヨンギュ（1個）、チョ・ビョンヒョン（2個）、ユ・ヨンチャン（1個）など、リリーフで登板した投手全員が四球を与え、常に走者を塁上に溜めた。

ソン・スンギ（写真提供＝OSEN）

コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

特に、複数イニングを消化しなければならなかったソン・スンギがその役割を果たせず、1イニングも持たなかった。この日、韓国代表が起用を予定していた最後の投手であるユ・ヨンチャンも、1イニングを満たせず降板した。

すると韓国は、背番号のない投手をマウンドに上げた。

この日、リュ監督は試合前に「今日、我々が準備した投手は6人だ。6人で9回を満たせない可能性もある。試合後半に出場準備をした投手たちがすべて投球した後は、独立リーグ所属の2選手が以降のイニングを対処するのではないかと考えている」と明かしていた。

5日に大会初戦のチェコ戦を控えたこともあり、韓国は了解を得て主催側にサポート投手を要請。独立リーグの徳島インディゴソックスに所属する石井康輝、小林樹斗が、日本人投手ながら異例にも韓国代表の一員として投げることになった。

リュ監督が事前に説明していた、そして懸念していた状況は8回に発生した。8回に上がったユ・ヨンチャンが0.2イニングで2被安打、1四球の2失点を喫し、早々に降板した。球数も30球近くまで膨らんだ状況だった。

ユ・ヨンチャン（写真提供＝OSEN）

結局、投手交代を余儀なくされ、ここで石井がマウンドに上がった。

すると、石井は優れたピッチングを披露した。最速149kmのストレートで空振り三振を奪い、8回を切り抜けた。9回にも小林が最速150kmのボールでオリックス打者を圧倒し、1イニングを無失点に抑えた。

ユ・ヨンチャンは昨季KBO優勝チームのLGツインズの守護神だ。代表を辞退したウォン・テインの代替選手として遅れて合流したため、まだペースが上がりきっていない可能性もある。

それでも、KBO王者の守護神より独立リーグの投手が良いボールを投げた。本大会において、不安感を完全に拭い去ることができない要素だ。

石井康輝（写真提供＝OSEN）

それでもリュ監督は、韓国代表の勝利のために腕を振った2人の日本人投手に感謝を表現した。指揮官は「8回から登板しなければならず、チームの勝利を守ってくれた石井選手と小林選手にありがとうと伝えたい。試合に勝利して良い流れで渡らなければならなかったため、非常にありがたい」とし「我々の投手たちを昨日と今日でしっかりと確認したので、5日から準備をしっかりしていく」と強調していた。

（記事提供＝OSEN）